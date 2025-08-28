Unikas LSS-boende i Landskrona söker vikarierande Stödassistent
2025-08-28
Om Unika i Landskrona
Två verksamheter inom som ligger centralt i Landskrona med goda kommunikationsmöjligheter. En gruppbostad och en servicebostad där man på båda enheterna förväntas arbeta kvällar, dagtid, helger och sovande jourtjänstgöring. Arbetet på enheterna innebär att du arbetar med vuxna med olika funktionsvariationer enligt Lagen om stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SOL). Vi eftersträvar delaktighet och inflytande för alla boende i vardagen.
Om rollen som vikarierande Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att alla boende ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i individens vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Kvalifikationer Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation utifrån lagstiftning.
Erfarenhet av psykiatri och lågaffektivt bemötande
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg med inriktning LSS
Påbörjad eller avslutad gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Meriterande om du därtill har Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Arbetat med komplexa och utmanande stödbehov.
B-Körkort
Anställningsvillkor Anställningsform: Vid behov Arbetstid: Kväll, dag, helg och sovande jour Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort.
Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Unika är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till andra roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal samt andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2025-10-15 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull och unik vardag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Kontakt
Agneta Rosen agneta.rosen@unika.se Jobbnummer
9481405