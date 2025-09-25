Unikas LSS-boende Banergatan söker Stödassistent - Vaken natt
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Uppsala
2025-09-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Unika Banérgatan är en gruppbostad för vuxna inom personkrets 1, där kompetens inom tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), samt lågaffektivt bemötande är meriterande. Verksamheten erbjuder individuellt stöd i en lugn miljö med sex lägenheter. Målet är att skapa en trygg och strukturerad vardag för varje boende.
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.
Kvalifikationer Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Meriterande om du därtill har Erfarenhet av AKK och lågaffektivt bemötande.
Arbetat med komplexa stödbehov.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning där 6 månaders provanställning tillämpas. Tjänstgöringsgrad: Deltid Arbetstid: Vaken natt Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2025-10-31 men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare då urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Verksamhetschef Caroline Komolafe, Carolinekomolafe@unika.se
, 0769951173 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
