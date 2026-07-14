Unikas LSS Omsorg söker Stödassistenter till Växjö och Hovmantorp
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Växjö Visa alla vårdarjobb i Växjö
2026-07-14
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Om Unika LSS Omsorg
Vi söker nya medarbetare till våra verksamheter i Växjö och Hovmantorp.
Verksamheterna riktar sig till två olika personkretsar; 1. vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism och 2. varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.
Varje verksamhet har plats för 4-6 brukare och vårt metodarbete bygger på LSS bärande principer. Hos oss värdesätter vi arbetsglädje, engagemang och ett tryggt bemötande - vi tror på en meningsfull vardag skapas tillsammans. Inflytande och delaktighet är grunden i vårt arbete och genom detta, stärker vi individen ge dem vi stöttar och ger en möjlighet att leva ett liv som alla andra.
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Du är relationsskapande, lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Erfarenhet av psykiatri och lågaffektivt bemötande.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning Tjänstgöringsgrad: 80-100% Arbetstid: Dag, kvällar, helger Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vi tillämpar provanställning i 6 månader
Det är av stor vikt att du är tydlig i din ansökan om vilken ort du önskar jobba på då annonsen vänder sig till två orter.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 20260913 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Om Attendo/Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Anette Malm, mbl: 0709-959571, mail: anette.malm@unika.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8065176-2100359". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), https://unikalss.teamtailor.com
Segerstadsvägen 88 (visa karta
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352 65 VÄXJÖ Arbetsplats
Unika Jobbnummer
10002620