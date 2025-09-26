Unikas gruppbostäder i Gävle söker sommarvikarier
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Gävle
2025-09-26
Om gruppbostäderna
Unika Solgårdsgatans gruppbostad och Unika Norra Järvstavägens gruppbostad ligger en kort promenad från varandra i Bomhus. I närheten av Gävle Bro ligger Unika Slörgatans gruppbostad. Vi söker vikarier att komplettera teamet med. Vi söker Dig som kan börja arbeta i våra verksamheter inom kort, som är intresserad av att finnas i verksamheterna under längre tid. Skickliga vikarier vill vi naturligtvis behålla under och efter sommaren och många av våra anställda har börjat som vikarier.
Vi har möjlighet att erbjuda goda möjligheter till arbete.
Unika Solgårdsgatans gruppbostad och Unika Norra Järvstavägens gruppbostad ligger i ett lugnt område i Bomus i genomtänkt läge. Inom några hundra meter finns tillgång till den mesta service såsom vårdcentral, apotek, tandläkare, butik, kiosk, paketutlämning, restaurang osv. Norra Järvstavägen är helt nybyggd och Solgårdsgatan har nyrenoverat ytskikt. I verksamheterna arbetar huvudsakligen medarbetare med lång erfarenhet, stort kunnande och trivseln är stor. Alla som bor hos oss erbjuds individuellt stöd, service och god omvårdnad för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Verksamheten vänder sig till individer i personkrets 1 och erbjuder bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS.
Om rollen som Stödassistent
Arbetet innebär att ge stöd till vuxna personer med funktionsnedsättning. Arbetet är flexibelt och varierade och kan innehålla allt från stöd till sysselsättning/studier, planera budget, städa, laga mat, strukturera vardagen m.m. Resultatet beror ofta på Din förmåga att motivera, coacha och stödja individen samt Din fallenhet för att upprätthålla rutin och struktur. Vi arbetar målinriktat utifrån uppdragsplanen, har ett professionellt och salutogent förhållnings- och arbetssätt samtidigt som vi arbetar utifrån verksamhetens resurser och budget.
Vårt arbete anpassar vi utifrån varje individs förutsättningar och behov och utgångspunkten är individens personliga genomförandeplan. Vår målsättning är att individerna vi arbetar kring ska bli så självständiga som möjligt och vi stöttar i att använda sina egna resurser för att de ska utvecklas och få en god livskvalitet.
Kvalifikationer Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS
Meriterande är gymnasial utbildning som t.ex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning t.ex. stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Körkort är ett krav.
Det är ett krav att du finns tillgänglig för arbete vid flera av våra verksamheter.
Meriterande om du därtill har Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor Anställningsform: Vid behov Tjänstgöringsgrad: Vid behov Arbetstid: Dag, kväll, helg med sovande jour Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort för att lära känna verksamheten. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Om rekryteringsprocessenUrval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Glöm inte att specificera hur din bakgrund och erfarenheter matchar de kvalifikationer vi söker för denna roll. Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team på Unika! I samband med eventuell anställning behöver belastningsregister uppvisas. Om du kallas till intervju måste du även kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa medborgarskap inom EU/EES eller giltigt arbetstillstånd. Om Unika
Unika är en del av Attendo, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Hos oss finns många erfarna kollegor du kan lära dig av, och tack vare vår storlek som arbetsgivare kan vi erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder friskvård och andra förmåner, samt interna utbildningsmöjligheter och kollektivavtal.
Tillsammans har vi stora möjligheter att vidareutveckla en omsorg för en meningsfull vardag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Kontakt
Henrik Johansson henrik.johansson@unika.se Jobbnummer
9527830