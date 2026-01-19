Unikas dagliga verksamhet Rännilsvägen, Södertälje
Om Unika Rännilsvägen
Rännilsvägens dagliga verksamhet riktar sig mot vuxna personer med varierande funktionsnedsättningar inom LSS. Vi har 20 platser och har upptagningsområde hela Sverige. Lokalerna är belägna på bottenplan i en bostadsrättsförening i Östertälje. Vi erbjuder våra deltagare ett individanpassat arbete. I dagsläget arbetar vi med återvinning, pyssel, hantverk, måleri och bakning.
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
B-Körkort
Meriterande om du därtill har
Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Arbetat med komplexa stödbehov.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Särskild visstidsanställning Tjänstgöringsgrad: Deltid/Heltid Arbetstid: Dagtid Måndag-Fredag Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag [infoga datum) men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Jeanatte Hellman, jenanette.hellman@unika.se Så ansöker du
