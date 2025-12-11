Unik möjlighet att yrkesväxla till skogsmaskinförare, Stora Enso Skog
2025-12-11
Har du någon gång funderat på att byta karriär men inte riktigt vågat ta steget? Drömmer du om ett jobb i skogen? Nu har du chansen att utbilda dig till skogsmaskinförare genom vårt betalda yrkesväxlarprogram. Vi tar din passion för skog, natur och tunga maskiner till nästa nivå - och öppnar dörren till en framtid där du är med och formar ett hållbart skogsbruk. Är du redo för utmaningen?
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Vi söker drivna personer som vill utvecklas till skickliga skogsmaskinförare. Vårt yrkesväxlarprogram börjar med en 13 veckors utbildning följt av ett 10 månaders traineeprogram. Utbildningen beräknas starta i slutet av mars och traineeprogrammet kör i gång i mitten på augusti. Programmet i sin helhet ger dig praktisk erfarenhet från den dagliga verksamheten, kompletterat med utbildningar och personlig handledning av erfarna maskinförare.
Efter avslutad yrkesväxlarutbildning och traineeprogram har du goda möjligheter till anställning hos oss eller våra entreprenörer.
I rollen som maskinförare hos oss coachas och utbildas du i att på ett säkert sätt avverka och transportera virke till farbar väg och du blir en viktig del i vårt arbete för ett hållbart skogsbruk. Under hela utbildnings- och traineeperioden är du anställd hos oss och ingår i ett maskinlag inom vår operativa verksamhet.
Vi söker dig som bor och kan arbeta i östra Värmland eller södra Dalarna, i områdena kring Grangärde och Filipstad. Yrkesväxlarutbildningen kräver att du kan vara på plats i Sunne under de första 13 utbildningsveckorna.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ny inom skogsnäringen eller redo för ett karriärbyte där skogen blir din framtida arbetsplats. Du har en passion för stora och tunga maskiner och har erfarenhet av att hantera dessa i någon form - kanske från arbete med grävmaskin, hjullastare, stora lantbruksmaskiner eller tunga maskiner med kran.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Relevant utbildning eller minst två års yrkeserfarenhet av att köra tunga maskiner
Förmåga att arbeta systematiskt
Ett driv att leverera hög kvalitet
Du trivs med att både självständigt arbete och teamwork
Du är nyfiken, utvecklingsinriktad och villig att sätta dig i skolbänken för att lära nytt
Du behärskar svenska språket obehindrat i tal och i skrift
B- körkort
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men senast den 6 januari.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson via tel. 073 - 845 41 49 eller mail: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Competence Development Manager Erica Norén Hallin på tel. 070-276 23 97 eller mejl: erica.norenhallin@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
Vill du veta hur de tidigare deltagarna har upplevt utbildningen? Ta gärna del av informationen via Skogsvägen: https://forest.storaenso.com/sv-se/stora-enso-skog/skogsvagen/yrkesvaxla
