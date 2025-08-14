Unik chans - att bygga affärssystem med AI hos Skyltstället Sverige
2025-08-14
Unik möjlighet - Skyltstället Sverige söker Systemutvecklare för att bygga vårt nästa affärssystem med AI
Vi på Skyltstället Sverige står inför en spännande resa. Vår kedja växer snabbt, och nu söker vi en självgående systemutvecklare som får en unik möjlighet att från grunden skapa vårt nya affärssystem - med AI som en central del av lösningen.
Varför unik?
Det här är inte en traditionell utvecklartjänst. Du kommer att vara huvudarkitekten bakom ett system som ska bli navet i hela vår verksamhet. Du får både visionen och friheten att välja teknik, struktur och lösningar - och se ditt arbete få direkt genomslag i hela kedjan.
Ditt uppdrag
Leda utvecklingen av ett helt nytt affärssystem, från idé och arkitektur till färdig lösning
Integrera AI för att skapa smarta och effektiva funktioner
Samarbeta nära ledning och verksamhet för att omsätta behov till teknik
Säkerställa att systemet blir skalbart, användarvänligt och framtidssäkert
Vi tror att du har:
Gedigen erfarenhet av kodning och systemutveckling
Förmåga att arbeta självständigt och driva projekt från start till mål
Erfarenhet eller stort intresse för AI-lösningar
Förståelse för hur teknik och affärsprocesser samverkar
Våra värdeord - din kompass
Lösningsorienterad - vi ser möjligheter och hittar vägar framåt
Anträffbar - vi är tillgängliga och närvarande för kunder och kollegor
Ärlig - vi är öppna och transparenta i allt vi gör
Vi erbjuder dig:
Möjligheten att skapa något som formar framtiden för hela kedjan
Fullt mandat att påverka teknikval och utvecklingsmetoder
En arbetsmiljö som uppmuntrar initiativ och innovation
En kreativ arbetsplats på koncernens huvudkontor i Visby, med möjlighet till viss distansflexibilitet
Placering: Visby, Gotland
Ansökan: Skicka CV och kort presentation till jobb@sweprod.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jobb@sweprod.com
