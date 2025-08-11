Uniflex söker erfarna trähusmedarbetare!
Uniflex AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Sävsjö Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Sävsjö
2025-08-11
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Sävsjö
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Till detta uppdrag bör du som söker ha gått byggprogrammet eller ha motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har tidigare jobbat inom träindustrin eller liknande och är en person som känner dig trygg i din yrkesroll. Denna tjänsten kommer bestå av varierande arbetsuppgifter i företagets husproduktion. Du ska vara händigt lagd, självgående och trivas i en husproduktion.
Arbetet är förlagt dagtid.
Som medarbetare hos oss finns det alltid en möjlighet till att kunna utveckla sina kunskaper och arbetslivserfarenheter.
Har du rätt inställning och driv så hjälper vi dig att växa.
Vem är du?
Vi ser att du är självgående, samtidigt som du har förmågan att arbeta i team och är en lagspelare. Du har en hög arbetsmoral, är driftig, flexibel och engagerad. Viktigt är att du är noggrann och tar ansvar för dina egna arbetsinsatser.
B-körkort är ett krav. Truckkort meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "53754". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pontus Blomberg pontus.blomberg@uniflex.se Jobbnummer
9452075