Uniflex rekryterar Kyltekniker till Francks Kylindustri
2025-09-16
Som kyltekniker på Francks Kylindustri är ditt arbete framför allt belagt ute hos våra kunder som har allt från små till större och komplexa anläggningar, vilket innebär en stor variation. För det mesta kommer du att jobba självständigt men vid projekt även i team.
Rollen som kyltekniker på Francks innebär stor frihet under ansvar och du får möjlighet att arbeta både med service och entreprenadprojekt.
Vi arbetar med både planerat, förebyggande och avhjälpande underhåll, renoveringar, uppgraderingar och ombyggnader av kylsystem. Våra kunder finns bland annat inom butik, livsmedel, fastighet, lager/logistik och processindustrin.
Du kommer att utgå från någon av våra lokala verksamheter i landet och kommer spela en viktig roll för oss i vår expansion då våra kyltekniker är de främsta representanterna för Francks Kylindustri!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Utföra service och underhåll på kylsystem hos kunder (små till stora, komplexa anläggningar).
• Arbeta både självständigt och i team vid projekt.
• Utföra planerat, förebyggande och avhjälpande underhåll.
• Genomföra renoveringar, uppgraderingar och ombyggnationer av kylsystem.
• Delta i entreprenadprojekt.
• Representera Francks Kylindustri ute hos kund.
• Arbeta med kunder inom butik, livsmedel, fastighet, lager/logistik och processindustri.
• Utgå från företagets lokaler i Uppsala.
• Bidra till företagets expansion genom professionellt arbete ute i fält.
Vem är du?
Du har några års erfarenhet som kyltekniker och har kylcertifikat 1. Du har erfarenhet av CO2 och/eller ammoniak. Ett plus är goda el- och styr/reglerkunskaper. Du behöver ha B-körkort och goda kunskaper i svenska tal och skrift.
Det är viktigt hur du är som person; att du sätter kunden i centrum, vågar arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du även gillar att samarbeta med andra. Du har också en positiv inställning och ett brinnande intresse för teknik och viljan att ständigt lära nytt.
För att trivas i rollen så behöver du vara både självgående och ha förmågan att arbeta tillsammans med andra. Du trivs i en lärande organisation, vågar be om hjälp, erbjuder hjälp och lär av misstag.
Om verksamheten
Om vår kund Francks
Som ett av Sveriges modernaste företag inom kyla och värme kan vi lova dig en spännande framtid som tekniker hos oss på Francks.
Oavsett vilken nivå du kommer in på, blir du del av ett företag med stort fokus på sammanhållning och teamkänsla. Ett team med verksamhet över hela Sverige och målet att vara bäst i landet. Vi har lång erfarenhet inom området och bred teknisk kunskap inom företaget som vi gärna delar med oss av.
Francks är med och driver utvecklingen framåt när det gäller energieffektivitet och hållbar utveckling. Rätt temperatur på rätt plats är ett hantverk du kan lära dig och föra vidare.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
