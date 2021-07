Ungdomstränare till Järfälla Kommune - Parkour #jobbjustnu - Stockholm Sport Academy If - Instruktörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Stockholm Sport Academy If

Stockholm Sport Academy If / Instruktörsjobb / Stockholm2021-07-08#jobbjustnu Kort om Stockholm Sport Academy IfStockholm Sport Academy är Stockholms största sportskola. Vi erbjuder träning inom tennis, parkour, multi sport, friidrott, akrobatik och fotboll till barn, ungdomar och vuxna. Utöver terminsträning erbjuder vi även lägerverksamhet på lov och ledighet.Om dig:Gilla att lära ut till barn och ungdomarBrinner för idrott - främst parkour/free running/akrobatik/gymnastikKunna arbeta både självständigt och i teamVi söker idrottslärare med baskunskaper inom parkour/Free running/gymnastik/akrobatikTräningen bedrivs i gymnastiksalar runt om i JärfällaVi söker någon som känner till områden och gärna bor i närheten.Arbeta med något du brinner för och utveckla dina ledarkunskaper?På Stockholm Sport Academy får du möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper genom undervisning och tränarutbildningar.Du blir del av ett tränarteam med samma intresse som du själv.Merit: Utbildad idrottslärareVi erbjuder både deltidstjänster och extrajobb. Minimum per vecka är 3 timmar.Strax innan du börjar arbeta via oss är det viktigt att du går SSA:s egna parkour/akrobatikutbildning.Den obligatoriska utbildningen innehåller ett skräddarsydd parkourk/akrobatik-koncept, hjärt- och lungräddning, service och teambuildning.Läs mer om tjänsten och ansök här:Vid frågor eller funderingar, kontakta: jobb@stockholmsportacademy.se 2021-07-08Sista dag att ansöka är 2021-08-06Stockholm Sport Academy IfKarlavägen 1211431 Stockholm5853267