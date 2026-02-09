Ungdomssekreterare till Bia Stödboende
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-02-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du göra skillnad i unga människors liv?
Bia stödboende vänder sig till personer mellan 16-21 år som behöver boende med vuxenstöd under en period i livet.
Stödboende är en form där en bor i egen lägenhet och mestadels har planerad kontakt med personal.
Som ungdomssekreterare är du kontaktpersonal för mellan 5-6 ungdomar och ger dem både känslomässigt stöd och praktiskt stöd utifrån de resurser och behov individen har. Samverkan med myndighet inom socialtjänsten, skolan och vården är en viktig del av tjänsten.
Verksamhetens uppdrag är att ge ungdomarna rätt stöd så att de är trygga självständiga vuxna när de flyttar från oss. Vi har 41 lägenheter, varav hälften finns i en fastighet i Gamlestaden där finns också personalkontoret som all personal utgår från. Vår verksamhet möter personer i en viktig tid i livet, en tid av identitetsskapande och självständighetsträning. De som kommer till oss har behov av stöd inom olika livsområden; relationer, samhällsinformation, psykisk/ fysisk hälsa, stöd i skolgång och/ eller sysselsättning.
Vi söker dig som vill bidra till att göra skillnad i unga människors liv. Det är därför av största vikt att du har god förmåga att skapa tillitsfulla relationer med ungdomarna, och samtidigt kan sätta gränser på ett mjukt sätt. Du behöver vara trygg i dig själv så att du kan ta ansvar för verksamhetens rutiner och samtidigt ha förmåga att ställa om beroende på vad situationen kräver. Bia stödboende är en arbetsplats där god kommunikation är nödvändig, du behöver vilja och kunna samarbeta. I arbetet med ungdomarna använder vi metoderna MI (Motiverande Intervju), LAB (Lågaffektivt bemötande) samt TMO (Traumamedveten omsorg).
Praktiska uppgifter ingår i tjänsten såsom att i ställa i ordning lägenhet när någon flyttat, köra ungdomar till viktiga möten samt stötta ungdomar i att ta hand om sitt hem. Verksamheten dokumenterar i det digitala stödet Treserva, och det är viktigt att dokumentationen är både rättssäker och utgår ifrån ett etiskt förhållningssätt.
Du erbjuds, förutom ett meningsfullt arbete, en engagerad och kompetent personalgrupp samt nära stöd och handledning av föreståndare på plats. Du kommer att delta i arbetsplatsens APT, verksamhetsmöte, handledning samt relevant fortbildning. Arbetstiden är schema, dag, kväll och var fjärde helg. Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
Du som söker behöver ha ett stort intresse för socialt arbete med ungdomar.
En förutsättning är att du har socionomutbildning alternativt annan universitets- eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver även ha B-körkort samt erfarenhet av socialt arbete.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att ungdomarna får det stöd de behöver.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du kommer med nya idéer och synvinklar på jobbet och för att lösa problem. Du är nyfiken och uppmuntrar till dialog och frågor, och du kan se fler än en möjlig lösning. Din kreativitet kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Enligt lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs. Detta beställer du på Polisens hemsida.Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Sissel Eriksson, enhetschef sissel.larberg.eriksson@socialsydvast.goteborg.se 031-3679536 Jobbnummer
9729976