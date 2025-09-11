Ungdomsombud inom delaktighet och demokrati
2025-09-11
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!
Sedan 2003 har vi på Linköpings kommun två ungdomsombud som arbetar för att öka ungas inflytande i kommunen. Som ungdomsombud arbetar du tillsammans med din kollega som länken mellan unga (13-25 år) och beslutsfattare. Till stor del utgår arbetet från ungas åsikter, idéer och önskemål. Rollen som ungdomsombud är omväxlande och du har möjlighet att påverka hur arbetet ska genomföras. Du får även stöd av din chef.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Förvalta och utveckla det arbete som tidigare ungdomsombud bidragit med
• Till exempel vara samtalsledare i öppet dialogforum mellan unga, politiker och tjänstepersoner
• Delta i arbetet kopplat till ungdomsråd
• Hitta nya sätt att nå unga och skapa forum för dialog
• Uppsökande verksamhet, till exempel besöka skolor och andra arenor där unga och politiker befinner sig
• Kommunikation via hemsida, podd och instagram
• Samverka med andra inom Linköpings kommun och Region Östergötland som ansvarar för frågor som rör ungdomar
• Omvärldsbevakning gällande samhällsfrågor
• Delta i nätverk med ungdomsombud i andra kommuner
• Ingå i projekt som innebär resor, metodutveckling och rapportskrivning
• Handläggning av och coachning kring inkomna ansökningar till Ungt initiativ - ett aktivitetsbidrag som unga kan söka till att arrangera aktiviteter för unga i Linköping
• Dokumentation av arbetet
Din arbetsplats
Som ungdomsombud tillhör du Kultur- och fritidsförvaltningen, men har i uppdrag att arbeta med alla förvaltningar i Linköpings kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att erbjuda alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Du har kontorsarbetsplats i centrala Linköping. Arbetet innebär att du i stor utsträckning jobbar med uppsökande verksamhet i hela kommunen. Du ingår i en arbetsgrupp på förvaltningskontoret, vilket bland annat innebär att du deltar på arbetsplatsträffar, gemensamma utbildningar och trivselaktiviteter.
Du som söker
Vi söker dig som har ett stort samhällsengagemang och vill arbeta med att stärka ungdomars inflytande i kommunen. Vi erbjuder dig en spännande roll där du får möjlighet att göra skillnad för unga. Kvalifikationer
• Du har en nyligen avslutad gymnasieutbildning (de senaste 5 åren)
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift för att kunna nå ut till målgruppen
Önskvärt:
• Arbetslivserfarenhet eller erfarenhet av ideella uppdrag, exempelvis elevråd
• Engagemang i en förening, ett projekt eller liknande som visar på ditt intresse för samhällsfrågor
• God förståelse för hur man skapar engagerande innehåll på sociala medier, exempelvis instagram
• Flerspråkig för att underlätta kommunikationen med flerspråkiga ungdomar
Som person är du driven, noggrann och har förmåga att ta egna initiativ. Du lockas av att ha en utåtriktad roll där du kommer att ingå i olika sammanhang och dela med dig av det arbete som ungdomsombuden gör till andra, både muntligt till större grupper och i skrift. Vi ser att du är nyfiken på andra människor, respekterar och tillvaratar allas olikheter.
Välkommen med din ansökan!
Mer information: https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/ungdomsombud/
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2025-11-10 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Projektanställning på ca 18 månader
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15884
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
