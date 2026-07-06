Ungdomskonsulent Skola, ungdomsverksamhet och kommunikation
Drömstort / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-07-06
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Ungdomskonsulent
Plats: Drömgården i Rågsved samt skolverksamhet i Stockholms Län
Omfattning: Heltid
Arbetsgivare: Drömstort
Vill du vara med och skapa fler möjligheter för barn och unga?
Drömstort är en ideell organisation som arbetar för att alla unga ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Genom skolverksamhet, lovaktiviteter, ledarskapsprogram, arbete och mentorskap skapar vi vägar till framtidstro, gemenskap och personlig utveckling.
Vi samarbetar med etablerade aktörer som IKEA Social Entrepreneurship & Sustainability och Tim Bergling Foundation i vårt arbete för att stärka ungas psykiska hälsa, framtidstro och möjligheter.
Nu söker vi en Ungdomskonsulent som vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss.
Om rollen
Som ungdomskonsulent är du en viktig vuxen förebild för barn och unga. Du arbetar nära deltagarna i vår skolverksamhet och på Drömgården samtidigt som du bidrar med kommunikation, administration och praktiskt verksamhetsstöd.
Det här är en varierad och operativ tjänst där du möter människor varje dag. Ena dagen leder du aktiviteter med barn och ungdomar och nästa dag arbetar du med sociala medier, dokumentation eller administrativa uppgifter.
Vi söker inte någon som kan allt från början. Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och som vill vara med och göra skillnad för fler barn och unga.Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Barn- och ungdomsverksamhet
Delta i Drömgårdens kvällsverksamhet tre kvällar i veckan.
Stödja barn och ungdomar i aktiviteter, projekt och ledarskap.
Medverka i rastverksamhet, Läskul och läxhjälp för elever i årskurs 1–3.
Planera och genomföra lovaktiviteter.
Bidra till en trygg, inkluderande och inspirerande mötesplats.
Kommunikation
Publicera innehåll i sociala medier.
Dokumentera verksamheten genom foto och film.
Ta fram enklare informationsmaterial.
Bidra till att synliggöra Drömstorts arbete och resultat.
Administration
Samla och strukturera kvitton, fakturor och administrativa underlag.
Arbeta i digitala administrativa system.
Bidra till ordning och struktur i verksamhetens administration.
Vi söker dig som
Tycker om att arbeta med barn och ungdomar.
Är engagerad, ansvarstagande och positiv.
Är kreativ och gillar att ta egna initiativ.
Har ett intresse för kommunikation och sociala medier.
Är strukturerad och trivs med att kombinera praktiskt arbete med administrativa uppgifter.
Vill utvecklas tillsammans med en organisation som varje dag arbetar för att skapa fler möjligheter för unga.
Vi erbjuder
Hos Drömstort får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i ungas vardag. Du blir en del av ett engagerat team och får möjlighet att utvecklas inom ungdomsarbete, kommunikation och ideell verksamhet.
Arbetsplats: Drömgården i Rågsved samt skolverksamhet i Stockholm Län. Rollen innebär arbete både dagtid och vissa kvällar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: Kassim@dromstort.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb Ungdomskonsulent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drömstort
Hardemogatan 1 (visa karta
)
124 67 BANDHAGEN Arbetsplats
Drömstort Jobbnummer
9994618