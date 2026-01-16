Ungdomshandledare till Välfärd och fritid Hisingen, Handslag
Göteborgs kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg
2026-01-16
Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-16Beskrivning
Handslag för Biskopsgården är en samverkan mellan stad, fastighetsägare och näringsliv med syfte att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar att klara sina studier och att fler Biskopsbor får egen försörjning och möjlighet till en meningsfull fritid.
Anställningen ligger under socialförvaltningen Hisingens enhet för samhällsutvecklingsfrågor. På denna enhet arbetar en utvecklingsledare som är förvaltningens representant i Handslag för Biskopsgården.
Utvecklingsledaren handleder ett team med fyra deltidsanställda ungdomshandledare och två socionomstudenter på VFU. Under våren 2026 kommer detta team fokusera på att bedriva relationsskapande aktiviteter under och efter skoltid, planering och bemanning av vår öppetkväll med fokus på sysselsättning för unga varje tisdag på mötesplatsen Framtidshubben. Teamet fokuserar även på utbildning och vägledning av ungdomar inom ramen för de instegsjobb som projektet också erbjuder i egen regi.
I din roll kommer du bland annat att tillsammans med resten av kollegorna forma innehållet på Framtidshubben gällande besök av inspiratörer, utformande av kompetenshöjande korta utbildningsmoment, kontakt med arbetsgivare och dialog med besökare. En stor del av ditt arbete kommer också att bestå av uppsökande och relationsskapande aktiviteter på grundskolor med Biskopselever, samt att vidareutveckla och sprida en spännande satsning i nära samverkan med skola som arena.
Som ungdomshandledare kommer du att ingå i ett fantastiskt team med möjlighet att bidra till utvecklingen av en spännande satsning med starka aktörer. Du är avgörande för att insatsen ger effekt och du kommer spela en viktig roll i många ungas liv!
Det här uppdraget är ett deltidsarbete som löper under 3,5 månad under våren 2026 med goda chanser till förlängt uppdrag under augusti - december 2026. Arbetstiderna är förlagda under dag och kväll och helgjobb kan förekomma.
Om du i höst har annat deltidsarbete eller studier uppmanar vi dig att reflektera över hur du ska få arbetstider hos oss att gå ihop med dina andra åtaganden. Skriv gärna med i din ansökan det du kommer fram till. Kvalifikationer
Vi söker dig som har slutförd eller pågående eftergymnasial utbildning inom relevant område. Meriterande är även om du har erfarenhet av handledning och av läsfrämjande insatser.
Du måste vara trygg i dig själv och gärna ha erfarenhet av att arbeta med/handleda ungdomar. Gärna i områden med liknande karaktär som Biskopsgården. Det är viktigt att du i din roll kan förmedla syftet med verksamheten och inspirera de yngre.
Den här tjänsten passar dig som kan balansera mellan att vara strukturerad och kreativ. Du behöver ta en aktiv roll i planering, genomförande och uppföljning samtidigt som du har förståelse för att arbetet ibland formas under vägens gång.
Tjänsten passar dig som har vana av att möta barn/ungdomar (ålder 12-20 år) och har lätt att knyta kontakt då relationen är grunden för arbetet. Delaktighet och inflytande, meningsfull fritid, språkutveckling och sysselsättning är andra teman som kännetecknar arbetsplatsen.
Är du intresserad av att jobba med positiv samhällsutveckling i Biskopsgården? Då kanske just du är den vi söker!Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/214". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Andreas Ericson (enhetschef) andreas.ericson@socialhisingen.goteborg.se 031-3668339 Jobbnummer
9689819