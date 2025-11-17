Ungdomshandledare till Socialförvaltningen Hisingen
Göteborgs kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2025-11-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-17Beskrivning
Vi på enhet Fritid 1, Hisingen söker en ny ungdomshandledare till vårt team på ett vikariat.
Vi är en fritidsverksamhet som strävar efter att erbjuda barn och unga i stadsdelen en rik- och meningsfull fritid med fokus på åldersgruppen 10-20 år. Våra mötesplatser präglas av trygghet och jämlikhet där alla är välkomna. Viktiga områden som vi jobbar med är ungas delaktighet och inflytande samt ungas lärande och utveckling. Genom samverkan med andra fritidsskapande organisationer strävar vi efter att ge unga fler möjligheter.
Hos oss kommer du att jobba med unga personer och kommer att ha en viktig inverkan i deras liv. Vi erbjuder en fungerande arbetsplats som präglas av glädje och hög arbetsmoral. Inom verksamheten finns möjlighet att utvecklas genom att samarbete och samverkan med olika verksamheter både inom kommunen och med andra organisationer och föreningar.Dina arbetsuppgifter
I din roll som ungdomshandledare kommer du att arbeta med att bedriva öppen verksamhet och viss riktad verksamhet utifrån ett främjande perspektiv. Arbetet utgår från stadsdelens fritidsgårdar/mötesplatser men en del av verksamheten kommer även att bedrivas från andra platser som läger och resor.
Hela stadsdelen präglas av att vara en trygg ungdomsmiljö och det förväntas att du ska kunna arbeta i nära samarbete med bland annat socialtjänst och skolor i närområdet. Du kommer att delta i stadsdelens förebyggande arbete och samverka med trygghetsteam och resursteam på skolorna. Till sist är det en viktig del i din roll att arbeta och tänka normkritiskt med bland annat HBTQ-frågor och mänskliga rättigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en fritidsledarutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som är inriktad på att arbeta främjande med ungdomar. Det är meriterande om du har projektledarutbildning, kunskap inom musik och musikproduktion eller utbildning inom idrott och föreningsliv. Du ska ha tidigare erfarenhet av att arbeta på fritidsgård eller andra ungdomsmiljöer/mötesplatser.
Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med Loggboken som verktyg och att du är väl insatt i KEKS metoder och kan omsätta dem i praktiken. Du ska gärna ha erfarenhet av att jobba med olika målgruppers fritid och erfarenhet av samverkan kring trygghet som SSPF och andra verksamheter.
I rollen behöver du vara bra på att på att skapa goda och hållbara relationer och du har ett professionellt förhållningssätt i arbetet. Du förstår och följer grundläggande rutiner och du är lösningsorienterad, kommunikativ och är bra på att samarbeta med andra, såväl internt och externt.
B-körkort är meriterande.
Vid rekrytering av medarbetare som möter barn och unga i sin tjänst krävs godkänt utdrag ur belastningsregistret.Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/445". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Mattias mattias.lagnander@socialhisingen.goteborg.se Lagnander Jobbnummer
9609066