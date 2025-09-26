Ungdomshandledare till kommunalt aktivitetsansvar (KAA), 20% visstid
2025-09-26
I Trosa kommun satsar vi på att våra barn och elever ska få en så bra start i livet som möjligt. Från det första mötet med förskolans värld, hela vägen genom förskoleklass, grundskolan och fritidshem gör våra medarbetare sitt yttersta för att varje barn och elev ska få de utmaningar och den stöttning som krävs för att nå sina drömmar och mål. Vi söker en engagerad ungdomscoach/ handledare som under hösten tillfälligt kan stärka upp verksamheten inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) på 20%.
KAAs syfte är att registrera, söka upp och undersöka behov hos ungdomar mellan 16 och 20 år utan gymnasieexamen. Det kan handla om att man inte påbörjat gymnasiestudier, hoppat av skolan eller inte fullföljt sin skolgång med examen.
För att trivas i rollen behöver du vara bra på att identifiera behov, vara lösningsfokuserad och våga leda ungdomen framåt. Relationellt arbetssätt är grunden i vårt uppdrag. Du kommer motivera, stötta och vägleda.
Fram till sommaren 2026 arbetar vi även med ESF projektet SPIRA.
Den vi söker har:
• Eftergymnasialutbildning inom studie-och yrkesvägledning, beteendevetenskap, socionom, specialpedagogik, socialpedagog, hälsa eller motsvarande erfarenhet.
• God kännedom om utbildningssystem och arbetsmarknad.
• Erfarenhet av att arbeta med ungdomar.
• Erfarenhet av dokumentation, digitala system och myndighetskontakter.
Det är meriterande om du har:
• Kunskap om NPF och psykisk ohälsa, eller ungdomar med låg tilltro till myndigheter.
• Utbildning i MI eller annan samtalsmetodik.
• Erfarenhet av att arbeta i elevregistreringssystemet EdLevo
• B- körkort.
Personliga egenskaper vi letar efter:
Du är professionell, trygg, relationsskapande och tydlig i din kommunikation. Du arbetar självständigt och strukturerat, och har förmågan att skapa tillit och motivation hos ungdomar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi söker dig som verkligen vill göra skillnad!
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Deltid 20%
VILL DU VETA MER?
Trosa kommun växer som bostadsort och vi söker medarbetare till flera av våra skolor i Trosa. Skolorna i Trosa kommun vill ha personal som har en mix av åldrar, kön och bakgrund för att få en större mångfald och många förebilder för våra barn.
Vi arbetar ständigt för att skapa engagemang och arbetsglädje och vi är väldigt stolta över att Trosa kommun i flera år legat i den absoluta Sverigetoppen när det gäller engagerade medarbetare enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner, HME).
Läs mer om grundskolan i Trosa kommun här.
