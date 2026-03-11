Ungdomshandledare till den öppna ungdomsverksamheten i Mark.
2026-03-11
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
I Marks kommun organiseras den öppna ungdomsverksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen. Ungdomsverksamheten fokuserar på att se ungdomar som resurser och utgå från deras upplevelser, erfarenheter och drömmar. Vår målgrupp är ungdomar i åldrarna 13 - 19 år.
Tillsammans med ungdomar skapar du och dina kollegor möjligheter till en god fritid på de arenor där ungdomar befinner sig. Som ungdomshandledare arbetar man konkret med ungdomars delaktighet, inflytande, aktiva engagemang, ansvarstagande och lärande. Kvälls och helg arbete förekommer regelbundet.
Några exempel på återkommande arbetsuppgifter:
• stimulera till delaktighet bland kommunens ungdomar
• stödja, inspirera och coacha ungdomar att förverkliga sig själva och att nå sina visioner.
• bygga upp varaktiga, stödjande och positiva relationer till kommunens ungdomar
• skapa pedagogiska förutsättningar för och följa upp det icke-formella lärandet
• föra loggbok, genomföra enkäter och kontinuerligt följa upp arbetet
• samverka inom kultur- och fritidsförvaltningen, med andra förvaltningar, föreningar och näringsliv.
• aktivt delta i en ständigt pågående utveckling av verksamheten
• arbeta på våra mötesplatser för ungdomar.
• skapa och erbjuda aktiviteter för kommunens ungdomarKvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Vi ser gärna att våra medarbetare har olika bakgrund och det är därför meriterande med utbildning inom något eller några av följande områden: Fritidsledarutbildning, sociologi, socialpedagogik, praktisk folkhälsopromotion, samhällskunskap med inriktning mot demokrati, mänskliga rättigheter och integration, utvecklingspsykologi, grupp- och organisationspsykologi, pedagogik, genusvetenskap, kultur och konst, projektledning och/eller ledarskap. Det är meriterande om du kan visa upp goda förmågor inom det digitala området då det är ett mycket viktigt område för oss i vår verksamhetsutveckling. Erfarenhet inom yrket är meriterande liksom kunskap om KEKS-nätverket (arbetsprocess och värdegrund). För oss är en jämn könsfördelning en viktig del av ett hållbart och inkluderande arbetsklimat.
Körkort (B) är ett krav.
Som person vill vi att du är nyfiken, inspirerande och kommunikativ. Det är viktigt att du har förmåga att ta initiativ och är driftig, lyhörd och ser vinster med att samarbeta. God förmåga i tal och skrift.
Tjänsten förutsätter att man som ungdomshandledare har:
• förmågan att på ett tryggt och förtroendegivande sätt kunna kommunicera med människor i olika åldrar och positioner i samhället, såväl enskilt som i grupp.
• god teoretisk förankring, god analytisk förmåga och ett grundläggande samhällsengagemang.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete-och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Öppen Ung
Tommy Söderhagen tommy.soderhagen@mark.se 0320 21 80 93
9789310