Ungdomshandledare till Araby park arena
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Behandlingsassistentjobb / Växjö Visa alla behandlingsassistentjobb i Växjö
2026-07-20
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Arbete och välfärd i Växjö
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Avdelningen Arbete och lärande har cirka 200 medarbetare och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där arbetsmarknads-, utbildnings- och integrationsfrågor möts och hanteras.
Avdelningen ansvarar för Araby park arena tillsammans med Kultur och fritids förvaltningen. Arenan drivs med fokus på att erbjuda olika målgrupper en mötesplats fylld av aktiviteter och arrangemang inom Idrott, kultur, hälsa och Integration.
Som Ungdomshandledare på Araby park arena ingår du i ett team som jobbar för att erbjuda en meningsfull fritid för primärt barn och ungdomar. Det dagliga jobbet innebär att leverera bästa bemötande och god service till alla som besöker Araby park arena. Verksamheten drivs i nära samverkan med kommunens övriga mötesplatser.
I arbetsuppgifterna ingår att:
• Erbjuda, utveckla och delta i aktiviteter/verksamheter för barn och familjer dagtid samt ungdomar kvällstid.
• Bidra till trygghet och trivsel i och runt Araby park arena.
• Skapa relationer och jobba främjande i dagliga möten med barn och ungdomar.
• Planera och genomföra arrangemang som Araby Folkfest, lovaktiviteter, Familjedag m.m.
• Samordna och samarbeta med övriga mötesplatser och verksamheter.
• Jobba riktat för prioriterade grupper som: barn, ungdomar, tjejer och kvinnor.
• På olika sätt bidra till en ökad integration och en positiv utveckling av stadsdelen Araby.
• Ta emot och serva arenans hyresgäster, föreningar, aktivitetsledare och deltagare.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, kvällstid och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från beteendevetenskapligt eller socialpedagogiskt program, fritidsledarutbildning eller annan relevant utbildning som bedöms likvärdig. Intresse och erfarenhet från arbete med barn, ungdomar och familjer är önskvärt. Det är viktigt att du har ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar i åldern från10 och uppåt i syfte att motivera och vägleda unga till en värdefull fritid i sociala och normgivande sammanhang. Tidigare erfarenhet av integration och fokus på kvinnor är meriterande. Du är trygg, flexibel, stresstålig, har social kompetens och ett främjande förhållningssätt. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt. Det är viktigt att du vill jobba med att utveckla verksamheten i samverkan med andra aktörer, som exempel ideella föreningar och organisationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillsvidareanställning med tillträde snaras enligt överenskommelse. Intervjuer kan komma att ske kontinuerligt under ansökningstiden. Provanställning kan komma att tillämpas. .
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 41/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
10006536