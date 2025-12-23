Ungdomshandledare sökes till Fritid Hisingen
Göteborgs kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2025-12-23
Välkommen att söka en rolig och utvecklande tjänst med världens roligaste målgrupp - barn och unga!
Vi på Fritid Hisingen söker medarbetare till tjänsten som ungdomshandledare.
Vi är en modern fritidsverksamhet som arbetar för att möjliggöra att barn och unga som bor på Hisingen har en aktiv och främjande fritid. Vi har olika verksamheter, olika målgrupper och erbjuder en bredd av aktiviteter som är anpassade efter ungdomars intressen. Hos oss möts barn och ungdomar från olika samhällsklasser och kulturer. Vi arbetar med fokus på inflytande och delaktighet, det informella lärandet och att alla ska få ta lika mycket plats oavsett var du kommer ifrån och vem du är. Vi arbetar enligt KEKS metoder bl.a. ungdomsproducerad verksamhet.
På Tuve fritidsgård finns möjlighet till stor skapande verksamhet då vi har två olika studios, keramikverkstad, syateljé, poddrum mm. Du har stora möjligheter att vara med och påverka hur din tjänst kommer att utformas utifrån behov och de resurser som finns.
Schemalagd dag/helg och kvällstjänstgöring ingår i tjänsten.
Tjänsten är på tillsvidare och vi söker 1 - 2 medarbetare under förutsättningar att erforderliga beslut tas. Kvalifikationer
Du har fritidsledarutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Främjandeperspektivet är i fokus och du är van vid att kommunicera på olika nivåer.
Du trivs med att arbeta med barn och unga och du inspirerar och stöttar ungdomar till eget engagemang, ansvarstagande och genomförande. Du står stadigt i din självuppfattning och du känner dig trygg med att kunna hjälpa unga som ibland kräver en del tålamod.
Du är en trygg vuxen som är social och utåtriktad, har lätt att prata med och inspirera barn och ungdomar till att vilja vara delaktiga och ta ansvar. Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd och lösningsfokuserad för att nå resultat. Tjänsten ställer även höga krav på förmåga att kunna kommunicera med människor för att tillsammans kunna utveckla arbetssätt.
Vi erbjuder kompetensutveckling, bra ledarskap och en bra kultur. Medarbetarna på enheten har stort inflytande och vi satsar mycket på god arbetsmiljö och på hög trivsel.
Vid erbjudande om anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen att söka tjänsten!Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Eleonor Artfors, enhetschef eleonor.artfors@socialhisingen.goteborg.se 031-3666138 Jobbnummer
9663512