Ungdomshandledare sökes till Fritid 3 Hisingen (Vikariat)
2025-12-23
Vårvindens fritidsgård är en fritidsverksamhet som strävar efter att erbjuda barn och unga i stadsdelen en rik och meningsfull fritid med fokus på åldersgruppen 10 - 20 år och nu söker vi en vikare till vårt team på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Vår mötesplats präglas av trygghet och jämlikhet där alla är välkomna. Viktiga områden som vi jobbar med är ungas delaktighet och inflytande samt ungas lärande och utveckling. Genom samverkan med andra fritidsskapande organisationer strävar vi efter att ge unga fler möjligheter.
Hos oss kommer du att jobba med unga personer och kommer att ha en viktig inverkan i deras liv. Vi erbjuder en fungerande arbetsplats som präglas av glädje och hög arbetsmoral. Inom verksamheten finns möjlighet att utvecklas genom att samarbeta och samverka med olika personer samt verksamheter både inom kommunen och andra organisationer och föreningar.
Du kommer att arbeta med att bedriva en öppen verksamhet och viss riktad verksamhet utifrån ett främjande perspektiv. Vi arbetar mot att stadsdelen ska präglas av att vara en trygg ungdomsmiljö och du förväntas kunna arbeta i nära samarbete med bl.a. socialtjänst och skolor i närområdet. I rollen är det viktigt att arbeta med och tänka normkritiskt med bland annat HBTQ-frågor och mänskliga rättigheter.
Arbetet utgår från stadsdelens fritidsgårdar/mötesplatser men en del av verksamheten kommer bedrivas från andra platser som läger och resor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning som fritidsledare eller annan utbildning som är inriktad på att arbeta främjande med ungdomar. Det är även av intresse om du har utbildning eller kunskap inom projektledning, musik eller idrott och föreningsliv.
Du ska ha tidigare erfarenhet av att arbeta på fritidsgård eller inom andra ungdomsmiljöer/mötesplatser. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med KEKS metoder, Loggboken som verktyg och om du har erfarenhet av samverkan kring trygghet som SSPF och andra verksamheter. I arbetet använder vi oss digitala hjälpmedel därför ska du ha viss IT-kunskap. B-körkort är ett krav.
I rollen är det viktigt att du kan samarbeta med andra såväl internt som externt och att du kan förstå och följa grundläggande rutiner. Du är pedagogisk och strukturerad i ditt arbetssätt och vi tror att du har ett professionellt förhållningssätt i arbetet samt att du är lösningsfokuserad och är bra på att skapa goda och hållbara relationer. Därför söker vi dig med god kommunikationsförmåga och skulle du ha kunskap i marknadsföring är det meriterande.
Välkommen att söka ett spännande och givande jobb hos oss!Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Filip Plan filip.plan@socialhisingen.goteborg.se 031-3665189 Jobbnummer
9663516