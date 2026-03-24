Ungdomshandledare för feriearbetare Bromma stadsdelsförvaltning
Stockholms kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
2026-03-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Under sommaren 2026 kommer ett antal ungdomar från stadsdelsområdet erbjudas feriearbete inom stadsdelens egen drift av park- och grönområden.
För många är detta deras första arbetslivserfarenhet, och som feriehandledare blir du en viktig förebild och stöd för dem.
Vi söker nu en engagerade feriehandledare till uppdrag inom park- och grönyteskötsel i Bromma. Som feriehandledare bidrar du till en meningsfull och aktiv sommar för ungdomar där ni tillsammans bidrar till det långsiktiga hållbara cirkulära arbetet för att skapa en trygg, trivsam och grön miljö för Brommas invånare. Vill du vara med och handleda ferieungdomar samtidigt som du bidrar till att ge Brommas invånare en välskött stadsdel? Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Ett meningsfullt sommarjobb där du får leda och inspirera unga, utveckla din ledarskapsförmåga och arbeta i en engagerad miljö. Du får en introduktion, värdefull erfarenhet av att handleda grupper och möjlighet att bidra till en aktiv och trivsam sommar för både dig och ferieungdomarna.
Din roll
Som feriehandledare spelar du en central roll i att stötta och vägleda ferieungdomar i arbetet. Det innebär bland annat att du deltar praktiskt i arbetet i utemiljön tillsammans med ungdomarna. Du planerar arbetsdagen, fördelar arbetsuppgifterna, instruerar, vägleder och motiverar ungdomarna. Eftersom arbetet är utomhus är det viktigt att du trivs med att arbeta i alla väderförhållanden.
Arbetet som feriehandledare kommer att pågå under hela sommaren.
Bromma stadsdelsförvaltning ansvarar för underhåll och skötsel av flera parker och grönområden i Bromma. Som feriehandledare inom parkdrift kommer du att vägleda ungdomarna i arbetet med att hålla våra parker och grönområden rena och fina samtidigt som ni kommer att få möjlighet att få kunskap om och arbetsuppgifter som är kopplade till miljö och klimat. Era arbetsuppgifter inkluderar bland annat skräpplockning, ogräsrensning, lekplatsskötsel, övriga parkarbeten som exempelvis målning av parkmöbler och insatser för att för att bevara och stärka naturens mångfald. Vi söker handledare som kan arbeta under hela perioden från den 22 juni till den 7 augusti, dvs vecka 26 till 32.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Avslutad gymnasieutbildning
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Kan arbeta hela perioden v. 26-32
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med- och handleda ungdomsgrupper
• Eftergymnasial, eller pågående eftergymnasial utbildning inom exempelvis, park, trädgård, skog, landskap eller anläggning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten
• Kunskap och erfarenhet av trädgårdsskötsel/parkarbete eller liknande arbete
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med andra och drivs av att skapa ett sammansvetsat team. Du är samtidigt handlingskraftig, lösningsorienterad och kan anpassa dig till nya situationer. Du är bra på att strukturera och planera ditt och gruppens arbete och trivs med ordning och reda. Du är pedagogisk och kan enkelt anpassa ditt sätt att kommunicera för att nå ut till ungdomarna. Du är en engagerad handledare som är bra på att motivera, vägleda och har förmågan att plocka fram det bästa hos varje individ. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och lägger stor vikt vid din motivation och engagemang för tjänsten.Publiceringsdatum2026-03-24Övrig information
Rekryteringsprocessen i korthet
• Ansökan: Svara på våra urvalsfrågor, bifoga relevant utbildningsbetyg/intyg och arbetsintyg samt ditt svenska CV.
• Uppföljning: Vi går igenom ansökningarna löpande och återkopplar via mejl. Håll koll i din skräppost.
• Intervju: Om du blir kallad på intervju får du en inbjudan via mejl.
• Referenser: Förbered två referenser.
• Anställning: Slutlig överenskommelse om erbjudande, introduktion och lön görs med ansvarig rekryterande chef. Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. För arbete med LSS-insatser för barn med funktionsnedsättning måste du lämna in ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än sex månader, respektive ett år för arbete med barn, från utfärdande datum.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd. Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1427".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
För detta jobb krävs körkort.
Bromma stadsdelsförvaltning, Område Stadsmiljö - Parkdrift
Ninja Walknut, Enhetschef 08-50806460
9817228