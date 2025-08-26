Ungdomsfält - uppsökande arbete bland ungdomar i Malmö
2025-08-26
Den nya socialtjänstlagen öppnar möjligheter att skapa en socialtjänst som kan bidra till att mer aktivt stötta och skydda barn och unga. Vi söker nu dig som vill vara med och forma och påverka framtidens socialtjänst. Ta chansen att bidra till denna förändring.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Ungdomsfält Malmö söker fler kollegor som kan möta ungdomar som rör sig ute i staden kvällar, nätter och helger. Vi arbetar förebyggande mot ungdomar 12-21 år med fokus på de som befinner sig i riskzon för kriminalitet, missbruk eller annat beteende som kan hindra en positiv utveckling. Ungdomsfält är indelade i fyra geografiska områden med fyra personer i varje team.
Du arbetar uppsökande och majoriteten av arbetet sker till fots. Du arbetar relationsskapande med ungdomar och deras föräldrar utomhus på fältet, på sociala medier eller i telefon. Du identifierar ungdomar i riskzon som vid behov kan slussas vidare till rätt insats för att få mer stöd. Du samverkar regelbundet med polis, skolor, andra enheter inom socialtjänsten, civilsamhället samt övriga aktörer som arbetar med ungdomar i staden.
Det brotts- och drogförebyggande arbetet sker utifrån en tydlig myndighetsroll. I uppdraget ingår även arbete vid olika större evenemang för ungdomar.
Ungdomsfält utgår från olika samtalsmodeller, bl a MI, och du får möjlighet att utvecklas i samtal och metoder för uppsökande och relationsskapande arbete. Vi arbetar regelbundet med feedback, olika metodutvecklingar samt har handledning i teamen. Ungdomsfält Malmö ingår även i Malmö stads krisstödsorganisation, och kan under arbetstid bli aktiverade som krisstödjare vid särskilda händelser. Händelserna kan variera och kräver flexibilitet och psykisk stabilitet.
En av tjänsterna är placerade inom sektionen för ungdomsfält, medan den tredje är en flexibel roll som kan förstärka olika team inom enheten Förebyggande och tidigt stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad socionom eller har en minst 2 årig socialpedagogsutbildning.
• Har minst 2 års erfarenhet av socialt arbete
• Har erfarenhet av arbete med ungdomar
• Har erfarenhet av att samverka med skola, andra myndigheter och civilsamhället.
• Har B-körkort för manuellt växlad bil.
• Talar och skriver mycket god svenska.
Det är meriterande om du har:
• God kännedom om Malmö, både som stad och som politiskt styrd organisation.
• Har erfarenhet av fältarbete.
• Erfarenhet av myndighetsarbete inom socialtjänsten.
• Kunskap kring preventionsarbete med målgruppen.
• Utbildning i MI, Repulse, Lösningsfokus eller annan relevant utbildning.
• Vana av att följa säkerhets- och trygghetsrutiner.
• Vana att dokumentera i olika system.
• Språkkunskaper i de vanligaste förekommande språken i Malmö.
• Erfarenhet av att arbeta självständigt och i team.
Du känner dig trygg i att ta kontakt med och ha samtal med ungdomar och unga vuxna och har lätt för att samarbeta både internt och externt. I arbetet kommer du att träffa på människor med olika erfarenheter och historia, det är därför viktigt att du är lyhörd och kan lyssna in personen du möter för att skapa god kontakt. Tjänsten innebär mycket arbete i team och därför är det viktigt att du har god förmåga att kommunicera, skapa tillitsfulla relationer och, tillsammans med arbetsgruppen, jobba för att uppnå goda resultat i arbetet. Det är även viktigt att du är flexibel i ditt arbete och har lätt för att förhålla dig till ändrade omständigheter.
Tjänstgöringen är förlagd främst till kvällar, nätter och helger året runt och vi ser därför att du är bekväm med att arbeta dessa tider oavsett väder och årstid. Dagpass förekommer i form av tex skolfält eller insatser tillsammans med andra.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Ungdomsfält Malmö består av 16 medarbetare, en samordnare och leds av en sektionschef. Ungdomsfält är en egen sektion som ingår i socialtjänstens individ- och familjeomsorg, avdelning Insats, enheten för förebyggande och tidigt stöd.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställningar.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort samt utdrag ur Polisens belastningsregister. Vi kommer även att begära referenser från en föredetta samt nuvarande chef. Ersättning
