Ungdomscoacher till Ung i Luleås mötesplats Navet
Navet är en mötesplats för ungdomar i ålder 16-20 år, vi har även riktad verksamhet i form av Navet+ för unga med funktionsnedsättning och Regnbågscafé för unga HBTQIA+ och allierade. Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som ungdomscoach på Navet kommer du att arbeta i en miljö där ungdomarna är i fokus och medskapande står i centrum. Du kommer att bidra till att skapa en stimulerande och inkluderande fritid för unga, med ett särskilt fokus på mångfald och normkreativitet. Genom ett coachande förhållningssätt hjälper du ungdomarna att utvecklas och ta egna initiativ, samtidigt som du bidrar till en positiv och trygg miljö. Arbetet kan även inkludera uppdrag som riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättning samt att delta i event som exempelvis Pride-veckan eller ungdomsinitierade resor och mässor.
Arbetet är främst förlagt till eftermiddagar, kvällar och helger. Men det kan också förekomma dagtidsarbete. Vi önskar att du kan arbeta minst fem pass i månaden, med möjlighet till fler pass.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• en avslutad gymnasieexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du:
• har tidigare erfarenhet från liknande roller
• är engagerad i ungdomsarbete, och/eller har arbetat coachande med ungdomar
• talar fler språk än svenska
Som person letar vi efter dig som är:
• Strukturerad och samarbetsorienterad. Du visar förmåga att organisera och planera arbetsuppgifter effektivt, samt att samarbeta med kollegor och externa parter för att nå gemensamma mål.
• Inkluderande och lyhörd i mötet med ungdomar. Du kan möta ungdomar på deras nivå och skapa en dialog präglad av respekt och delaktighet. Du har ett starkt fokus på mångfald och arbetar aktivt för att främja en inkluderande miljö.
Innan anställning kommer vi att begära ut ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
