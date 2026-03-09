Ungdomscoach - Timvikarie - Nytida Stödboende/öppenvård Östergötland
Nu söker vi en ungdomscoach till vårt team i Östergötland. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är en timanställning och sysselsättningsgraden kommer variera. Det är ett perfekt jobb för dig som har annan sysselsättning men behöver utfyllnad. Tjänsten är förlagd mestadels dagtid.
Vi är en mindre arbetsgrupp på fem ungdomsbehandlare/coacher och en enhetschef.
Om rollen I rollen som ungdomscoach utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder utifrån uppsatt genomförandeplan. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, ibland förekommer planerat kvällsarbete.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom socialt arbete eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Krav är körkort och tillgång till egen bil (milersättning ges) då allt arbete sker på olika platser, tex i de boendes lägenheter som ligger utspridda i Norrköping, Söderköping och Linköping.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Övrigt Anställningsform: Timanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: omgående Sista dag att ansöka är 31/3 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Jessica Orest, Enhetschef 0705272590 jessica.orest@nytida.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba hos oss på Nytida i Östergötland klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
