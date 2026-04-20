Ungdomsbibliotekarie till Håbo folkbibliotek
Om arbetsplatsen
Vill du bli vår nya ungdomsbibliotekarie och bidra till ökad läslust, delaktighet och tillgång till kunskap för unga?
Till följd av pensionsavgång rekryterar vi nu en ungdomsbibliotekarie som vill inspirera och stödja unga i deras läsning och kunskapssökande. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med medier, läsfrämjande aktiviteter och programverksamhet för unga. Vi erbjuder ett roligt, utvecklande och kreativt arbete med stor möjlighet att tillsammans med övrig personal forma och utveckla biblioteksverksamheten. Välkommen att jobba med oss!
Håbo bibliotek är ett integrerat folkbibliotek och gymnasiebibliotek beläget i centrala Bålsta, cirka 30 minuter från Stockholm och Västerås. Biblioteket är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen och en etablerad arena för kulturevenemang och lovaktiviteter genom bland annat författarbesök, föreläsningar, bokcirklar, workshops och aktiviteter under skolloven.
Vi arbetar aktivt med läsfrämjande, digital delaktighet, tillgänglighetsfrågor samt frågor som rör jämställdhet och likabehandling. Biblioteket är en HBTQI-certifierad verksamhet och arbetar aktivt med dessa frågor. Biblioteket har sedan många år ett starkt fokus på samverkan och uppsökande arbete och samarbetar med flera lokala aktörer för att nå fler unga och stärka bibliotekets roll som en öppen och inkluderande mötesplats.Publiceringsdatum2026-04-20Arbetsuppgifter
Som ungdomsbibliotekarie ansvarar du för verksamhet riktad till unga, med litteratur, kunskap och kulturupplevelser i centrum. En viktig del av uppdraget är att utveckla läsfrämjande insatser som stärker ungas läsning, delaktighet och möjlighet att ta del av bibliotekets utbud.
Du samarbetar med skolor, kulturskola, fritidsverksamheter och andra aktörer som möter unga. Du är kontaktperson gentemot skola och organiserar klassbesök samt aktiviteter som stärker ungas medie- och informationskunnighet.
Du bidrar till att utveckla bibliotekets uppsökande arbete och arbetar aktivt för att nå unga med olika bakgrund och förutsättningar i hela Håbo kommun. I rollen ingår även att skapa former för ungas inflytande över bibliotekets verksamhet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
att driva och utveckla bibliotekets läsfrämjande arbete för unga
att vara kontaktperson gentemot skola och organisera klassbesök
att planera och genomföra program och aktiviteter, exempelvis bokcirklar, workshops och lovaktiviteter
att arbeta uppsökande i samverkan med skolor, kulturskola, fritidsgårdar, föreningar och andra verksamheter
att utveckla och underhålla mediebeståndet för unga
att bidra till ungas medie- och informationskunnighet
att arbeta inkluderande och tillgängliggöra bibliotekets verksamhet för unga med olika behov
Tjänstgöring i bibliotekets informationsdisk samt kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Kvalifikationer
avslutad kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
erfarenhet av biblioteksverksamhet för unga
kunskap om läsfrämjande arbete och litteraturförmedling för målgruppen
kunskap om ungas medievanor och informationsbehov
god digital kompetens och vana att använda biblioteksdatasystem samt digitala kommunikationskanaler
Meriterande om du har
erfarenhet av uppsökande arbete eller samverkan med skola eller fritidsverksamhet
kunskaper i andra språk än svenska. Håbo kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig
Vi söker dig som
trivs med att skapa kontakter och bygga nätverk med unga och samarbetspartners
är flexibel och ser möjligheter i förändring
har ett inkluderande och pedagogiskt förhållningssätt
är kreativ, initiativtagande och samarbetsinriktad
vill bidra till att utveckla biblioteket som en relevant och tillgänglig plats för unga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervju kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241), https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Fridegårdsgymnasiet Kontakt
DIK, Håbo kommun dik@habo.se Jobbnummer
9864159