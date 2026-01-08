Ungdomsbibliotekarie med fokus på spelkultur, vikariat
Rollen som ungdomsbibliotekarie hos oss
Som ungdomsbibliotekarie skapar du en trygg, inkluderande och inspirerande miljö för unga.
Du är med och gör biblioteket till en plats där unga känner sig välkomna och får möjlighet att utvecklas.
Du möter unga i Kulturhuset Fyren, på Digitalt lärcenter, i Discord och i andra sammanhang där de finns. Tillsammans med kollegor arbetar du med läsfrämjande, digitalt lärande, spelkultur och digital kompetens.
I rollen genomför du aktiviteter där unga kan mötas kring spel, källkritik och kultur. Du samarbetar både med kollegor inom biblioteksverksamheten och med externa aktörer, bland annat kommunens verksamhet Ung i Kungsbacka. Arbetet är utåtriktat och innebär även representation och aktiviteter utanför bibliotekets lokaler.
Självklart har du en positiv inställning till digitalisering/AI-verktyg och omvärldsspanar på eget initiativ inom området för uppdraget.
Vi söker dig som vill skapa en trygg och inspirerande miljö för unga och som har intresse för deras läs- och kulturvanor. Du kombinerar ett professionellt bemötande med känsla för service och trivs med att växla mellan mötet med människor och administrativa uppgifter som kräver noggrannhet och struktur. Du arbetar självständigt, samarbetar väl och kommunicerar tydligt och pedagogiskt.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- Har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Genom utbildning eller erfarenhet har god kunskap om ungdomars spelkultur.
- Genom utbildning eller erfarenhet har mycket god kunskap inom medie- och informationskunnighet (MIK).
Det är meriterade:
- Om du genom utbildning eller erfarenhet har god förståelse för hur Barnkonventionen kan praktiseras utifrån ungas delaktighet i samhället.
- Om du har B-körkort.
Läs gärna mer om oss
Biblioteken i Kungsbacka omfattar fem närbibliotek, den mobila enheten och biblioteket i Kulturhuset Fyren. Vi är cirka 40 medarbetare och arbetar som en helhet med fokus på kommuninvånarnas bästa.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-kultur--fritid
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid med tillsättning 16 mars eller enligt överenskommelse. Uppdraget pågår t.o.m. 5 februari-2027.
Tjänstgöring förekommer på kvällar och helger.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 25 januari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
