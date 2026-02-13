Ungdomsbehandlare till Råd och stödenheten, Individ- och familjeomsorgen
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
En av våra ungdomsbehandlare kommer att vara föräldraledig varför vi nu söker en vikarie. På Råd och stöd utförs mycket av Individ och familjeomsorgens förebyggande arbete för barn och familj. Vi arbetar både med uppdragsärenden efter utredning men också med ärenden där familjer och unga själva vänder sig till oss och önskar stöd. Vi erbjuder en modern arbetsplats med kreativa och utvecklande arbetsuppgifter.
Råd och stöd består av elva familjebehandlare, fyra ungdomsbehandlare, en1:e behandlare/arbetsledare, sex familjerättssekreterare samt en enhetschef.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som ungdomsbehandlare jobbar man förebyggande och med behandling för ungdomar i åldern 1318 år och deras familjer. Det kan ske genom samtal eller aktiviteter både enskilt och i grupp. Många av de ungdomar vi möter har ett normbrytande beteende i form av kriminalitet, problematisk skolfrånvaro eller annat destruktivt beteende. Vi vill gärna komma in tidigt för att bryta en sådan utveckling. I arbetet samverkar vi och samarbetar med flera olika samhällsaktörer såsom polis, skola, fritid, BUP och HAB.
Arbetet innehåller en del dokumentation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning. Det är bra om du har erfarenhet av behandlingsarbete och har med dig ett systemteoretiskt synsätt. Har du utbildning och/eller erfarenhet av Systemteori, KBT, ART, RePuls eller ACRA är det ett plus. Du får gärna ha språkkunskaper.
Då det är viktigt att du passar in i teamet kommer vi att titta på personlig lämplighet. Vi ser gärna egenskaper så som egen trygghet, positivt synsätt, kreativitet och god problemlösningsförmåga. Vi söker någon som kan jobba strukturerat, kan anpassa sig efter rådande omständigheter och är en god lagspelare.
Då dokumentation är ett återkommande inslag behöver du kommunicera väl i tal och skrift på svenska. Körkort B krävs.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande rekrytering, välkommen med din ansökan redan idag!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
