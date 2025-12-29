Ungdomsbehandlare till Nytida Öppenvård i Örebro
Nu söker vi på Nytida Öppenvård i Örebro/Karlstad en ungdomsbehandlare. Tjänsten är tillsvidare, heltid med en provanställning i 6 månader. Sök tjänsten senast 2026-01-25.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar samt friskvårdsbidrag.
Vi söker en ungdomsbehandlare till Nytida Öppenvård i Örebro/Karlstad på plats i Örebro.Nytidas Öppenvård i Örebro/Karlstad består idag utav sex ungdomsbehandlare. Inom verksamheten finns också enhetschef och en verksamhetschef. Vissa möten så som arbetsplatsträffar och handledning kommer att vara förlagda i Karlstad.
Vi erbjuder öppenvårdsinsatser i form av strukturerad öppenvård samt kvalificerat kontaktmannaskap. Vår målgrupp är barn, ungdomar och unga vuxna med psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser, missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende eller för individer med skyddsbehov. Vi ska under ansvar och med kompetens samt delaktighet skapa goda lösningar för enskilda brukare och uppdragsgivare. Våra insatser och vår organisation skall präglas av omtanke, engagemang och samverkan i alla led. Ditt uppdragSom ungdomsbehandlare inom Nytidas Öppenvård har du ett nära samarbete med alla intressenter runt ungdomen; socialtjänst, sjukvård, vårdnadshavare/anhöriga, skolpersonal och eventuellt andra viktiga personer runt ungdomen. Dina arbetsuppgifter kan variera men de utgår från uppdragsgivarens och ungdomens behov. Det huvudsakliga uppdraget är att arbeta nära ungdomen för att tillsammans med denne nå målen i genomförandeplanen. Samtliga ungdomar i vår öppenvård bor i stödboende/ träningslägenhet eller hemma hos föräldrarna, vilket innebär att arbetet som ungdomsbehandlare är långt ifrån ett kontors- eller institutionsarbete.
Öppenvården ansvarar för våra träningslägenheter där ungdomarna kan vara placerade. Det innebär att vissa arbetsuppgifter är kopplade gentemot stödboende och ADL, där målet är att ungdomen skall bli helt självständig.
I rollen som ungdomsbehandlare ansvarar Du för att:
Upprätta genomförandeplaner och dokumentera enligt gällande lagstiftning.
Samverka och samarbeta med ungdomens nätverk.
Upprätthålla goda relationer med socialtjänst och andra externa kontakter.
Informera/återkoppla till din närmaste chef. Arbeta utifrån företagets mål och riktlinjer. Samverka och samarbeta med andra kollegor, chefer och verksamheter inom Nytida.
Tjänsten avser heltid och innefattar full förtroendetid, vilket innebär att du som medarbetare ansvarar för när du arbetar, det viktigaste är att ungdomens behov står i fokus.Dina kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen inom det beteendevetenskapligt område som socionom eller beteendevetare.
Erfarenhet av målgruppen är meriterande, likaså utbildning inom MI, återfallsprevention, missbruk och KSL.
Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande, lösningsinriktad och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du uppskattar varierande arbetsuppgifter och arbetstider. Det sistnämnda är viktigt då våra ungdomsbehandlare styr sin egen arbetstid och förtroendetiden är viktig för att kunna möta våra ungdomar på bästa sätt. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Körkort B är ett krav.
Vid en anställning lämnas ett utdrag från misstanke och belastningsregistret.Vi erbjuder
En flexibelt arbete och en arbetsplats med engagerade medarbetare, god gemenskap, möjlighet att påverka samt närvarande ledare.
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Anställningsform: Provanställning, tillsvidareanställning
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
För mer information kontakta:
Emelie Martinsson, Enhetschefemelie.martinsson@nytida.se
Telefonnummer: 070 859 12 15
Facklig kontakt: Magnus Sällström, vision@ambea.se
AnsökanVälkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 460 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
