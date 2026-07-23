Ungdomsarbetare/Fritidsledare med fokus på ungdomars delaktighet
Hudiksvalls kommun, Kultur och Fritidsförvaltning / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Hudiksvall Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Hudiksvall
2026-07-23
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Ungdomsarbetare/Fritidsledare med fokus på ungdomars delaktighet
Hudiksvalls kommun – Öppen ungdomsverksamhet
Vill du arbeta i en verksamhet där unga inte bara deltar – utan är med och formar innehållet?
I Hudiksvalls kommuns öppna ungdomsverksamhet tror vi att unga utvecklar de bästa idéerna när de får rätt stöd, rätt frågor och möjlighet att påverka. Vårt uppdrag är inte att skapa verksamhet åt unga, utan att skapa förutsättningar för unga att skapa tillsammans med oss.
Vi söker en ungdomsarbetare som vill arbeta långsiktigt med relationer, delaktighet och utveckling. Tjänsten innebär arbete på flera fritidsgårdar, viss mobil verksamhet och resor mellan våra enheter. B-körkort är ett krav.
Ditt uppdrag
Du möter ungdomar i deras vardag och bygger relationer som präglas av tillit, respekt och nyfikenhet. Genom ett coachande arbetssätt hjälper du ungdomar att upptäcka idéer, utveckla dem och förverkliga dem tillsammans med andra. Ibland kommer de med en färdig idé, men lika ofta handlar det om att väcka engagemang hos någon som ännu inte vet vad den vill göra.
Hos oss handlar uppdraget inte främst om att genomföra aktiviteter. Det handlar om att leda processer där ungdomar får möjlighet att påverka, ta ansvar, samarbeta och utvecklas.
En vanlig arbetsdag kan innebära att du möter unga efter skolan, stöttar en grupp som vill genomföra ett projekt eller arrangemang, samarbetar med skolor, föreningsliv och andra kommunala verksamheter samt följer upp verksamheten tillsammans med dina kollegor. När möjligheter finns kan du också delta i internationella ungdomsprojekt genom Erasmus+.
Arbetet omfattar dag-, kväll- och viss helgtjänstgöring. Under lov kan arbetstiderna variera.
Digitala verktyg används för planering, kommunikation, dokumentation och uppföljning, bland annat genom KEKS kvalitetsverktyg.
Därför arbetar vi som vi gör
Hudiksvalls kommun är medlem i KEKS – Kvalitet och kompetens i samverkan, ett europeiskt nätverk för kvalitetsutveckling inom öppen ungdomsverksamhet. KEKS arbetssätt är en naturlig del av hur vi planerar, genomför och följer upp verksamheten.
Vi utgår från forskning och beprövad erfarenhet och lägger stor vikt vid ungdomars delaktighet, inflytande och icke-formellt lärande.
Vi tror att ett starkt främjande arbete ger de bästa förebyggande effekterna. Därför mäter vi inte vår framgång i hur många aktiviteter vi genomför, utan i vilken utsträckning ungdomar får möjlighet att påverka, ta ansvar och växa.
Det här kännetecknar dig
Vi tror att du:
bygger förtroendefulla relationer
har ett coachande och pedagogiskt förhållningssätt
tror på ungdomars egen förmåga och uppmuntrar ansvarstagande
leder grupper och processer med tydlighet och lyhördhet
arbetar strukturerat och ser dokumentation och uppföljning som en naturlig del av kvalitetsarbetet
samarbetar väl och vill utvecklas tillsammans med kollegor.Publiceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
Du har fritidsledarutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av ungdomsarbete, pedagogiskt arbete, processledning eller arbete med ungas delaktighet är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag där utveckling är en naturlig del av vardagen.
Du arbetar i en verksamhet där ungdomars delaktighet är utgångspunkten för vårt arbetssätt och där kvalitetsutveckling är en självklar del av uppdraget. När möjligheter finns deltar vi också i internationella samarbeten genom Erasmus+.
Anställningsform
Heltid
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Dag-, kväll- och viss helgtjänstgöring
Varierad tjänstgöring under lov
Tillträde enligt överenskommelse
Välkommen till Hudiksvalls kommun
Här är ungdomars delaktighet inte ett projekt vid sidan av verksamheten – det är själva uppdraget. Tillsammans med ungdomarna skapar vi en verksamhet där idéer får växa, ansvar får prövas och fler unga får möjlighet att påverka sin egen fritid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALLS KOMMUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Kultur och Fritidsförvaltning Kontakt
Enhetschef
Per Frid per.frid@hudiksvall.se +4665029806 Jobbnummer
10010360