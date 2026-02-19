Ungdoms-/familjebehandlare på timmar till Hemnovias öppenvårdsverksamhet!
Hemnovia AB / Behandlingsassistentjobb / Halmstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Halmstad
2026-02-19
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemnovia AB i Halmstad
, Helsingborg
, Malmö
, Göteborg
, Ystad
eller i hela Sverige
Om jobbet
Hemnovia söker nu en engagerad ungdomsbehandlare/familjebehandlare på timmar till vår öppenvårdsverksamhet i Halmstad med omnejd!
Vill du göra en betydelsefull insats och främja en trygga samt positiv livssituation och framtid för barn och unga? Då kan du vara vår nästa ungdomsbehandlare/familjebehandlare!
Om uppdraget
Uppdraget som ungdomsbehandlare/familjebehandlare innebär ett nära arbete med en ungdom som är i behov av kontinuerligt stöd både praktiskt och känslomässigt.
Uppdraget innebär ett relationsbaserat arbete där fokus ligger på att:
Ge ungdomen dagligt stöd och vägledning i vardagen
Stötta ungdomen i att göra positiva livsval och välja sunda umgängen
Arbeta med motivation, struktur och ansvarstagande
Praktiskt stötta och hjälpa ungdomen i sin nuvarande livssituation och för en positiv framtid
Dialog med det familjehem som ungdomen är placerad i
Omfattning
Uppdraget innebär initialt dagligt arbete där antalet timmar regleras utifrån behov och utveckling över tid. Arbetet sker både enskilt med ungdomen och i nära samverkan med uppdragsgivare och Hemnovia.
Vi söker dig som
Är utbildad socionom, socialpedagog, beteendevetare eller har likvärdig relevant utbildning
Har erfarenhet av arbete med ungdomar i riskzon, exempelvis kring normbrytande beteende eller destruktiva umgängen
Är trygg, tydlig och relationsskapande
Kan arbeta självständigt och strukturerat
Är flexibel och har möjlighet till kontinuerlig och tät kontakt
Meriterande
Erfarenhet av familjebehandling i öppenvård
Erfarenhet av motivationsarbete (t.ex. MI)
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag tillsammans med en ungdom i behov av stöd
Flexibla arbetstider inom de givna ramarna
Samarbete med en erfaren verksamhet som ger stöd vid behov
Varför Hemnovia?
I ditt uppdrag som ungdomsbehandlare/familjebehandlare på Hemnovia får du möjligheten att vara del av en verksamhet som arbetar med hjärtat och för barnets bästa. Likaså erbjuds du ett tryggt arbetsklimat där våra ledord; ansvar, engagemang, kvalitet och utveckling genomsyrar verksamheten såväl som arbetet. Vi värdesätter god teamkänsla, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Ansök idag för att göra en viktig insats som gör skillnad på riktigt!
För att kunna arbeta som ungdomsbehandlare/familjebehandlare inom Hemnovias öppenvårdsverksamhet behöver du inkomma med registerutdrag från Polisens misstanke -och belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: info@hemnovia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ungdomsbehandlare Halmstad". Arbetsgivare Hemnovia AB
(org.nr 556911-8465)
301 04 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9752965