Ungdomlig personlig assistent sökes till aktiv tjej i Tyresö
2026-02-22
Om jobbet
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till en glad och social tjej som bor tillsammans med sin familj i härliga Trollbäcken i Tyresö. På grund av hennes fysiska funktionsvariationer behöver hon hjälp i vardagen. Hon älskar att umgås med sina kompisar, lyssna på musik, besöka fritidsgården och ta en fika då och då. Hon har mycket energi, är en positiv person och vi hoppas att du också gillar att vara aktiv och engagerad!
Om rollen
Som assistent blir du hennes armar och ben och hennes stöd i kommunikation. Du hjälper henne i vardagen och finns med henne under såväl daglig verksamhet som utflykter. Tillsammans skapar ni en vardag fylld av skratt, upplevelser och gemenskap.
Ibland blir det också aktiviteter utanför hemmet, du som söker bör vara social och flexibel - din närvaro blir en viktig del av hennes trygghet och glädje i vardagen.
Vem är du
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att hjälpa andra och som ser det fina i att vara en del av någon annans vardag. Du är ärlig, pålitlig och har en naturlig förmåga att skapa en varm och trygg miljö. Du har god fysisk styrka eftersom det förekommer både manuella och hjälpmedelsstödda lyft, men framförallt har du hjärtat på rätt ställe.
Det är också viktigt att du är lyhörd och flexibel - varje dag är inte den andra lik!
Det är ett plus om du har arbetat som assistent förut, men det allra viktigaste att ni klickar och att du ser henne som den nyfikna och livsglada person hon är. Din personlighet, empati och vilja att stötta hennei både stort och smått och att du är engagerad och trygg i din roll är det som gör skillnaden.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Tillsammans skapar ni en meningsfull och rolig vardag där dina idéer och initiativ är välkomna. Att vara en del av hennes liv betyder att ni både får skratta, hitta på saker, ibland bara ta det lugnt och prata om allt mellan himmel och jord.
Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Är du redo att bli en viktig del av vår kunds liv och tillsammans utforska nya äventyr? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: Deltid/heltid, arbetstiden är förlagd dag/kväll/helg på ett rullande schema
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans.
Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
På Omsorg Assistans har vi som policy att begära utdrag ur belastningsregistret från Polisen för alla personer som arbetar hos våra kunder vid eventuell anställning.
Vänligen kontakta oss för mer information. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://www.omsorgassistans.se Arbetsplats
Omsorg Assistans Kontakt
Patrick Bihler patrick.bihler@omsorgbehandling.se Jobbnummer
9756407