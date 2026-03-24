Unga demokratiambassadörer till Tidaholms bibliotek
2026-03-24
Är du mellan 18 och 24 år och vill bidra till att stärka ungas delaktighet i demokratin? Nu söker Tidaholms bibliotek tre unga demokratiambassadörer som vill arbeta med frågor som rör demokrati, val och ungas inflytande.
Som demokratiambassadör arbetar du tillsammans med en handledare och andra unga för att planera och genomföra aktiviteter med fokus på demokrati och samhällsengagemang. Arbetet riktar sig främst till unga vuxna och förstagångsväljare och kan innebära att du arrangerar samtal eller paneldebatter med lokala politiker, tar fram utställningar och informationsinsatser inför valet 2026 samt undersöker vilka frågor som engagerar unga i Tidaholm. Uppdraget innefattar även samverkan med biblioteket och andra lokala aktörer och sker både i bibliotekets lokaler och genom uppsökande verksamhet i kommunen.
Satsningen är en del av ett regionalt samarbete med Västra Götalandsregionen, där biblioteken fungerar som viktiga mötesplatser för kunskap, dialog och delaktighet. I projektet står ungas perspektiv i fokus, med målet att öka kunskapen om demokratiska processer, särskilt bland förstagångsväljare.
Uppstart och inspirationsträff för unga ambassadörer och handledare äger rum i början av maj på Regionens hus i Göteborg, träffen är på kvällstid.
Om arbetsplatsen
Tidaholms bibliotek är en öppen och inkluderande mötesplats för människor i alla åldrar. Här står litteratur, kunskap och delaktighet i fokus genom böcker, arrangemang och olika aktiviteter. Biblioteket bedriver även ungdomsverksamhet riktad till unga mellan 13 och 19 år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är mellan 18 och 24 år och som bor i, eller har anknytning till, Tidaholm. Du har ett intresse för samhällsfrågor, demokrati och ungas inflytande samt goda kunskaper i svenska. Tidigare erfarenhet är inget krav.
I urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och förmåga att möta människor.
Vi erbjuder
Ett lärorikt och utvecklande arbete där ditt perspektiv tas tillvara i olika aktiviteter och där du får driva frågor som gör skillnad.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Anställning och ansökan
Du kommer att arbeta under juni månad samt under augusti och september. Anställningen är en timanställning på deltid och omfattar totalt 100 timmar. Arbetstiden är främst förlagd till eftermiddagar och kvällar där upplägget är anpassat för att kunna kombineras med studier eller annan sysselsättning.
Urval och intervjuer kan ske löpande, vilket innebär att vi gärna ser att du skickar in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2026-04-13.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
