Ung och driven medarbetare till HTH Butik/Showroom!
2025-08-21
Vill du vara en nyckelperson i ett växande företag där ingen dag är den andra lik? Vi söker dig som vill ha ett varierande jobb med både fysiska och administrativa uppgifter. Här får du vara spindeln i nätet mellan butik, lager, säljteam och våra kunder.
Dina arbetsuppgifter kommer främst att vara:
Hålla koll på och beställa reservdelar, produktprover, kontorsmaterial, butikspåsar, kaffe, godis m.m.
Säkerställa att butik och lager är organiserade
Ta emot och hantera leveranser
Sortera och avisera inkommande gods till rätt säljare
Sköta infomailen: hantera enklare kundärenden och orderbekräftelser
Ta hand om enklare kundtjänstfrågor via telefon
Arbetstider kl. 10.00 - 18.00
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som:
Gillar att ta eget ansvar och få saker gjorda
Trivs med att röra på dig och arbeta praktiskt
Har en positiv attityd mot kunder och kollegor
Är noggrann och gillar att ha ordning och reda
Vågar ställa frågor och är nyfiken på att lära dig nytt
Tidigare erfarenhet inom kök eller försäljning behövs inte - du lär dig allt på plats.
Det viktigaste är att du vill utvecklas och växa med oss. På sikt finns möjlighet att bli projektledare eller kökssäljare hos oss.
Vi erbjuder:
En trygg och lärorik introduktion
Arbete i ett engagerat team med högt i tak
Möjlighet till utveckling inom företaget
Varierade arbetsdagar där du får både arbeta fysiskt och med kundkontakt
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Detta är ett heltidsjobb.
VD
