Ung och driven? Här är din chans att växa inom försäljning!
Svenska Alarm Gruppen AB / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2025-09-16
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Alarm Gruppen AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Starta din karriär som säljare med en månadslön på minst 45 000 kr!
Maximera din inkomstpotential samtidigt som du bidrar till ökad säkerhet och trygghet i våra kunders hem.
Plats: Skåne
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 13:00-21:00 (ja, du får sovmorgon varje dag)
Start: Omgående / enligt överenskommelse
Vi söker nu drivna och orädda personer som vill jobba med larmförsäljning. Vill du jobba med frihet, höga intäkter och möjligheten att hjälpa våra kunder att tryggas i sina hem mot inbrott, brand och överfall - bli säljare av marknadens smartaste larmsystem!
Vi erbjuder:
• Obegränsad provisionsmodell - du styr själv hur mycket pengar du tjänar
• Mycket sovmorgon - vi jobbar eftermiddag/kväll 13:00-21:00
• Gedigen certifierad säljutbildning och daglig coachning
• Möjlighet till förmånsbil när du visar framfötterna
• Ett ungt, energifyllt och stöttande team
• Frihet under ansvar och chans att växa snabbt i företaget
Vi söker dig som
• Redan är säljare - eller dig som vill ta första steget in i arbetslivet och utvecklas inom försäljning.
• Är social, självgående och älskar att utmana dig själv
• Målmedveten och älskar att tävla
• Brinner för att göra skillnad och ge människor trygghet
• Har blankt belastningsregister
• Pratar och skriver svenska obehindrat
• Körkort är meriterande, men inget krav Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Som säljare hos oss kommer du att träffa kunder på plats, presentera våra trygghetslösningar och bygga förtroendefulla relationer. Ditt mål är att hjälpa människor att känna sig säkra i sina hem
Ansök nu!
Vi intervjuar löpande - så vänta inte, platserna fylls snabbt!
Svenska Alarm är en specialist på smarta larm. Bolaget startade 2009 och växer nu väldigt snabbt. Vi kommer nära kunden med våra lokala kontor. Svenska Alarm är medlemmar i Säkerhetsbranschen, SSF Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Vi har även blivit DI-Gasellföretag tre år i rad. Vi är ett ledande företag på smarta larm för privatpersoner och företag. https://www.svenskaalarm.se/jobba-hos-oss/ Ersättning
Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Alarm Gruppen AB
(org.nr 556792-8402), http://www.SvenskaAlarm.se/jobb Arbetsplats
Svenska Alarm Kontakt
Säljchef Fältsälj
Tariq Zakarneh tariq@svenskaalarm.se 0770112060 Jobbnummer
9509965