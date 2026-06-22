Ung man i Vagnhärad söker personliga assistenter!
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trosa Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trosa
2026-06-22
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Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en ung man i 20-årsåldern bosatt i Vagnhärad
har goda kunskaper i svenska och engelska
har erfarenhet av liknande arbete
har B-körkort
är rökfri
har god fysik
är simkunnig
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av att kommunicera med hjälp av alternativ kommunikation
delar kundens intressen för bla sport, bio och andra evenemang
är lugn, trygg och har humor
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "timanställning" vilket innebär arbete vid behov med arbetstider under dagtid kl.08.00-.17.00.
Möjlighet till mer arbete under sommaren finns och sker då enligt överenskommelse.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Matilda Ehrencronamatilda.ehrencrona@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7484218-2063774". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
619 30 (visa karta
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619 30 TROSA Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9972646