Ung man i Brösarp söker personlig assistent. Dygnspass
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tomelilla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tomelilla
2025-10-01
Personlig assistent sökes till man med autism, som bor i eget hus i Brösarp.
I arbetet ingår att hjälpa vår kund med stöd och stöttning i hans vardag. Han behöver också hjälp att sköta sitt hem och trädgård, inköp och matlagning. Som assistent stöttar man honom i hans aktiviteter som, promenader, utflykter, musik och bad i bassäng en gång i veckan.
Tidigare erfarenhet av autism är naturligtvis en stor merit, men det viktigaste är att du har en positiv inställning och är intresserad av hur du på bästa sätt underlättar vardagen för honom.
Du som söker bör vara lugn och trygg i dej själv, ha några års arbetslivserfarenhet..
Du kommer att ingå i en liten grupp av assistenter och du behöver trivas med att samarbeta efter rutiner. Du måste också kunna jobba självständigt .
Det krävs att du körkort, då assistenten kör kundens bil, för att komma iväg på aktiviteter.
Tjänsten innebär att vara vikarie hos kunden och arbeta då det finns vakanta arbetspass.
Passen är förlagda till hela dygn kl 08-08.00, med 7 timmars journatt
Till våren -25 finns det ett längre vikariat.
Ersättning
Cecilia Schack-Olsson cecilia.schack-olsson@furuboda.se
