Ung ledare med intresse för ungas delaktighet
2025-08-12
Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Öppen ungdomsverksamhet, Bad, Idrott och Civilsamhälle, Stab samt Kvalitet, utveckling och Folkhälsa
Vill du arbeta med att utveckla mötesplatser för unga genom att stärka ungas delaktighet och inflytande?
I projekttjänsten som ung ledare jobbar du på en Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgård och har utvecklingsuppdrag. Handledning och utbildning ingår under projektets gång. Öppen ungdomsverksamhet är en mötesplats för unga och ska stimulera till och stötta aktiviteter som bygger på barns- och ungas egna aktiva engagemang och ansvarstagande.
Barn och unga i Borås ska känna sig välkomna och trygga i ungdomsverksamheten. Därför jobbar vi med ungas inflytande, trygghet och engagemang.
Du skapar möjligheter för unga att planera och genomföra aktiviteter och projekt.
Du bidrar till att barn och unga får prova på nya aktiviteter och kan lära känna nya vänner.
Tillsammans med kollegor jobbar du med planering, genomförande och uppföljning av arbetet.
Personalgruppen arbetar gemensamt för att bemötande och fysiska miljöer är välkomnande, jämställda, tillgängliga och trygga.
Projekttjänsten består av 75% schemalagt arbete på fritidsgård och 25% av utbildning, utvecklingsuppdrag och handledning. I arbetet ingår schemalagd tjänstgöring dagtid, kvällar och helger.
Övrig information
I Borås Stad är olikheter en tillgång och mångfald en styrka. Här finns möjligheter för dig som vill skapa, förändra och utvecklas. Vi arbetar för att förbättra vardagen och göra skillnad tillsammans. Boråsarna är alltid i fokus, så enkelt är det.Kvalifikationer
Ålder 19-23 år
Fullgjord gymnasieutbildning
Meriterande:
Det är meriterande om du har deltagit i Borås Stads ungdomsledarutbildningar, feriearbetat inom ungdomsverksamhet eller har erfarenhet av föreningsliv.
Digital kompetens, och språkkompetens inom exempelvis arabiska, somaliska och engelska ser vi också som en merit, samt erfarenhet från att starta och driva projekt, samt körkort.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "21:2025:016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Tina Brodin 0768885665 Jobbnummer
9455374