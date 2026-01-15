Ung kvinnlig personlig assistent med körkort till en ung tjej i Västerås.
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-01-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Är du en stjärna på att ge stöd och har körkort?
Vi söker en personlig assistent till en fantastisk ung tjej i Västerås. Kanske är detta rollen för dig?
Om rollen
Som personlig assistent kommer du att vara med och skapa en trygg och rolig vardag. Du kommer att hjälpa till med olika dagliga aktiviteter, och ibland behöver du köra kortare sträckor - så ett körkort är toppen att ha!
Vem är du?
Du är någon som älskar att stötta andra, har erfarenhet av liknande roller, och är helt enkelt lätt att vara med. Du är ansvarstagande, positiv och har ett gott humör som smittar av sig. Eftersom vi söker en ung kvinnlig assistent mellan 20 och 35 år , så är det en magisk möjlighet för dig som vill göra skillnad. Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
• Körkort är ett krav!
• Erfarenhet inom personlig assistans eller en liknande roll.
• Förmåga att förstå och koordinera olika behov.
• Du talar flytande svenska och är lyhörd för vad som behövs.
Varför Västerås?
Jobbet är baserat i Västerås, en mysig och livlig stad med härlig energi! Här får du chansen att vara del av ett varmt community och göra skillnad i någons liv.
Så här gör du för att hoppa på tåget
Känner du dig peppad? Är det dags för nästa äventyr? Om du har körkort och hjärtat på rätt ställe, tveka inte!
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas du är lika redo som vi att göra världen lite bättre, en dag i taget.
Dags att ta nästa steg? Vi väntar med spänning på din ansökan!
Häng med på världens roligaste resa - sök nu!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Veronica Luppi Klein veronica.luppi@sarnmark.se Jobbnummer
9686811