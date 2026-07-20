Ung kvinnlig personlig assistent med körkort till en ung tjej i Västerås.
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-07-20
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Vill du ha ett jobb där du faktiskt ser resultatet av det du gör – direkt, varje dag? Som personlig assistent hos oss är du med och skapar trygghet, frihet och livskvalitet för en person med funktionsnedsättning i Västerås.
Vi söker nu flera assistenter på timbasis, deltid och heltid. Tjänsten avser arbete i brukarens hem och närmiljö.
Om Rollen
Som personlig assistent ger du stöd i det som behövs för att vardagen ska fungera på ett tryggt och smidigt sätt.
Du kommer bland annat att:
Stötta i personliga vardagssysslor som hygien, påklädning och måltider
Hjälpa till i hemmet, till exempel med matlagning, städning och inköp
Följa med på aktiviteter, ärenden och sociala sammanhang
Vara ett närvarande och lyhört stöd för brukarens önskemål och behov
Bidra till struktur, trygghet och självständighet i vardagen
Arbetstiderna dag, kväll, enligt rullande schema.
Vem Vi Letar Efter
Du behöver inte ha erfarenhet från vård och omsorg – din personlighet väger tungt. Det viktiga är att du vill göra skillnad och trivs med att hjälpa andra.
Vi tror att du:
Är ansvarsfull, lugn och trygg i dig själv
Är lyhörd, respektfull och bra på att samarbeta
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har körkort
Tidigare erfarenhet inom personlig assistans, hemtjänst eller vård är meriterande, men inget krav.
Vad Vi Erbjuder
Hos oss får du inte bara ett jobb, utan en vardag där du behövs på riktigt – och ett team i ryggen.
Vi erbjuder:
Timlön och villkor enligt kollektivavtal inom personlig assistans
Bra introduktion och inskolning innan du arbetar självständigt
Löpande stöd, handledning och möjlighet till relevant utbildning
Så Ansöker Du
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och en kort text om dig själv och varför du vill arbeta som personlig assistent. Urval sker löpande, så vänta inte för länge med att söka.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
752 16 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Zeljka-Ana Knezovic zeljka-ana.knezovic@outlook.com Jobbnummer
10006414