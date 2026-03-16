Ung kvinnlig personlig assistent med körkort till en ung tjej i Västerås.
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås
2026-03-16
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Vill du ha ett jobb där du faktiskt märker att du gör skillnad - varje pass? Vi söker nu personliga assistenter i Västerås som vill stötta en person med funktionsnedsättning till ett mer självständigt, tryggt och aktivt liv.
Här jobbar du nära en kund, i deras hemmiljö, med fokus på livskvalitet, delaktighet och vardag som fungerar på riktigt.
Om Tjänsten
Som personlig assistent är du kundens förlängda arm i vardagen. Du stöttar med det som behövs för att livet ska funka - på kundens sätt.
• Hjälpa till med personlig omvårdnad, förflyttningar och vardagssysslor
• Följa med på aktiviteter, ärenden och sociala sammanhang
• Skapa struktur och trygghet i vardagen enligt genomförandeplan
• Samarbeta nära kund, anhöriga och kollegor
• Dokumentera kortfattat enligt rutiner
• Bidra till ett lugnt, respektfullt och samtidigt positivt klimat i hemmet
Vem Vi Söker
Vi letar efter dig ung kvinna 20-35 år med körkort som är trygg, lyhörd och gillar att ta ansvar - och som kan bjuda på ett leende även en måndag morgon.
• Gärna erfarenhet från personlig assistans.
• Du pratar och skriver svenska obehindrat
• Du är pålitlig, punktlig och klarar av att jobba självständigt i någons hem
• Du har god samarbetsförmåga och trivs i en roll där kundens behov alltid står i centrum
• Du är bekväm med både lugna dagar och dagar där allt händer samtidigt
Formell utbildning inom vård/omsorg är ett plus, men vi vet att rätt personlighet ofta är det viktigaste.
Arbetstid Och Anställningsvillkor
Vi vet att livet innehåller mer än jobb - därför försöker vi vara flexibla.
• Timanställning enligt kollektivavtal för personlig assistans
• Möjlighet till fast tjänst eller fast schema över tid
• Dag-, kvälls-, måndag till fredag, helgpass kan förekomma - vi planerar tillsammans efter verksamhetens behov
• Introduktion hos kund och betald upplärning i arbetsuppgifterna
Varför Jobba Hos Oss?
Hos oss blir du en viktig del av ett mindre, kundnära team där alla behövs.
• Inkluderande och stödjande arbetskultur med fokus på samarbete
• Lyhörd arbetsledning som finns nära vardagen
• Goda möjligheter att utvecklas, lära dig nya uppgifter och växa i rollen
• En arbetsplats där engagemang, empati och trygghet inte bara är ord, utan något vi lever efter varje dag
Låter det som något för dig? Sök tjänsten via vårt ansökningsformulär och berätta kort varför du vill jobba som personlig assistent i Västerås.
Du behöver lämna belastinsregister, den kan du beställa på länken här nedan. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Veronica Luppi Klein veronica.luppi@sarnmark.se Jobbnummer
9798387