Ung kvinnlig ledsagare till ung kvinna i Hässelby.
2025-09-17
Vi söker dig som vill jobba som ledsagare åt en ung kvinna som bor i Hässelby med sin familj.
Kvinnan har begränsat socialt nätverk och är i behov av en ledsagare som kan vara en trygg punkt och en vän för kvinnan. Kvinnan behöver hjälp och stöd att komma hemifrån och du som ledsagare behöver vara både tryggheten och det sociala umgängen för henne. Du som person behöver också vara lugn, lyhörd och empatisk.
Hon är mycket intresserad av anime, manga, roblox och andra spel. Det är mycket meriterande om du delar liknande intressen med henne.
Krav på flytande Svenska.
Introduktion sker på plats.
Beslutet är på 8 timmar per månad och utförs efter överenskommelse med familjen.
När du söker en tjänst hos oss, skicka ett mail med ditt cv och ditt personliga brev. Vi uppskattar även om du bifogar en bild på dig själv. Din ansökan kommer att läsas av personal på Nordisk Hem och LSS assistans samt kundens vårdnadshavare.
Nordisk assistans är ett litet kundnära bolag med personal som har över 20 års erfarenhet av branschen. Vår kunskap blir din trygghet. Vår uppgift är att göra din vardag lite enklare och att just dina behov tillgodoses. Vi älskar vårt nära arbete med människor med olika bakgrund, i alla åldrar. För oss är det viktigaste att du som kund och assistent känner trygghet och inflytande genom hela samarbetet.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: rekrytering@nordiskassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ledsagning Hässelby".
