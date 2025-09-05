Ung kulturintresserad tjej söker personliga assistenter
Jag är en ung tjej som bor i min lägenhet i Nacka. Min största passion i livet är att skriva och till hösten ska jag regissera min egenskrivna föreställning på en stor teater i Stockholm. Jag ägnar även min tid åt att jobba med andra former av konst bland annat grafisk design och fotografi. Jag har ett stort nyfunnet intresse för träning och meditation.
Jag lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personkemi. Ingen tidigare erfarenhet krävs utan du behöver lära dig kommer jag att lära dig. I jobbet som min personliga assistent assisterar du mig vid förflyttningar (främst förflyttningar utan hjälpmedel), med hygien och måltider samt hjälper till under aktiviteter och på jobbet. Ibland kan arbetet även innefatta att ge emotionell stöttning då jag ibland kan bli stressad och överväldigad och då kan jag behöva stöd från dig.
Jag söker dig som är kvinna mellan 30 och 55 år. Du ska ha god fysik. Du ska förstå svenska mycket väl i både tal och skrift. Du ska vara stabil och trygg i dig själv. Du ska vara rökfri. Du ska inte vara allergisk mot pälsdjur eller hundrädd. Du ska gilla att resa då det förekommer resor i jobbet både inom Sverige och utomlands. Du ska se på jobbet som något långsiktigt då det är viktigt för mig att bygga upp ett stabilt arbetslag. Det är även ett plus om vi delar något intresse!
Jag söker dig som vill jobba deltid och söker även timanställda. Du ska kunna jobba helg och kvällspass. Ibland kommer det även att förekomma dagpass och dygnspass. Det är även viktigt att du är flexibel och kan ställa upp som vikarie vid behov.
Skicka gärna din ansökan till oss - vi ser fram emot att träffa dig och kanske är det du som blir min nya assistent!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
