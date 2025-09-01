Ung kille söker personlig assistent på deltid, varannan helg.
2025-09-01
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. strukturerad, disciplinerad, lyhörd, lugn och stabil samt trygg i sig själv. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Vår kund är en kille som är i 26-års åldern med ett stort intresse för att åka på bilutflykt och att äta på restaurang, gå på muséum, bio, teater och konserter. Han tycker även om långa promenader.
Du kommer i rollen som personlig assistent vara behjälplig med personlig hygien, kundens aktiviteter utanför hemmet t ex promenader och andra roliga aktiviteter och stötta kunden kring kommunikation.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kille i 26 års åldern i Sigtuna.
har goda kunskaper i svenska
Tål pälsdjur
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av autism
har erfarenhet av utåtagerande beteende
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på ca 20%. Tjänsten innebär arbete varannan helg, jämna veckor, kl. 11-19 både lördag och söndag. Din arbetsplats kommer vara i Sigtuna
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Nathalie Claeyssens nathalie.claeyssens@humana.se
