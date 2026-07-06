Undertaksmontörer - Är du praktisk, noggrann och gillar variation i jobbet?
NearYou Sverige AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Linköping Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Linköping
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Linköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Inlook Sverige AB är en av Sveriges ledande specialister inom undertak, akustik och väggsystem. Vi söker nu två erfarna undertaksmontörer till vår verksamhet i Norrköping. Hos oss får du arbeta i en stabil organisation med varierande projekt och ett starkt team.
Tjänstebeskrivning
Bli en del av Inlook-teamet!"
Vi söker dig som vill arbeta som undertaksmontör och vill bli vår nya kollega.
Du har erfarenhet av montage inom byggbranschen, gärna undertaksmontage, och är trygg i yrkesrollen. Du är van att arbeta självständigt, läsa ritningar och leverera med kvalitet i projekt.
Som undertaksmontör hos Inlook arbetar du med montage av olika typer av undertak, akustiklösningar och väggsystem i både nyproduktion och ombyggnation, främst inom kommersiella fastigheter. Du arbetar både självständigt och i team och ute på byggarbetsplatser där kvalité, säkerhet och samarbete är centralt.
Vi erbjuder:
• Trygg och långsiktig anställning i ett stabilt företag
• Schyssta villkor och en arbetsplats där man trivs
• Tillgång till servicebil (vid behov) och rätt verktyg för att göra jobbet effektivt
• Kollegor som kan sitt jobb och ställer upp för varandra
• Möjlighet att påverka och utvecklas inom yrket
• Kollektivavtal, liksom lokalt avtal om restidsersättning
• Heltid/dagtid och lön enligt överenskommelseKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av montage inom byggbranschen, minst 3–4 års erfarenhet. Meriterande om du har erfarenhet av undertaksmontage
• Kan arbeta självständigt i montage och läsa ritningar
• Är praktisk, noggrann och lösningsorienterad
• Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning
• Är strukturerad och kvalitetsmedveten
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har B-körkort (arbetsresor förekommer)
Tjänsten är placerad i Norrköping, men arbete kan förekomma i närliggande områden.
I denna rekrytering samarbetar vi med NearYou.
Låter detta intressant?
Skicka in din ansökan via NearYous hemsida, så snart som möjligt - urval sker löpande. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sandra Hopovac på sandra.hopovac@nearyou.se
.
Med anledning av GDPR ber vi dig att utesluta de fyra sista siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referensuppgifter i din ansökan/CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Husqvarnavägen 80 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou AB Kontakt
Sandra Hopovac sandra.hopovac@nearyou.se 0764066633 Jobbnummer
9994338