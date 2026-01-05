Undersköterskor, vikarier till Kampementets vård- och omsorgsboende
2026-01-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Kampementet är ett vård- och omsorgsboende med 96 lägenheter.
Tre avdelningar är till för boende som har en utredd demenssjukdom och tre avdelningar är till för dem som av fysiska skäl är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Kampementet är ett boende i Stockholms innerstad på Gärdet med grönskande områden runt knuten. I vår egen trädgård träffas vi bland annat för grillning, gymnastik, underhållning och fika.
Vi erbjuder
Ett engagerat ledningsteam och kompetenta kollegor där öppenhet och delaktighet genomsyrar hela verksamheten.
Som medarbetare hos oss så är du en viktig del i uppdraget att göra skillnad för våra äldre.
Din roll
Nu söker vi vikarier som kan arbeta när behov uppstår i verksamheten.
Som undersköterska ska du ge god omvårdnad, social omsorg och serviceinsatser till de äldre enligt beslut från biståndshandläggare.
Du ska hjälpa och stödja omsorgstagare i det dagliga livet och även hjälpa till med sociala kontakter.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska:
vara undersköterska och ha vana av att dokumentera samt ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel.
Det är meriterande om:
Du har god erfarenhet av omsorgsarbete med äldre.
Om du har gått BPSD-utbildning.
Vi behöver dig som är professionell, tydlig, är serviceinriktad och lyhörd för omsorgstagares behov. Det är viktigt att du är självgående med stor samarbetsförmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Publiceringsdatum2026-01-05Övrig information
Arbete innebär natt- och helgarbete. Intervjuer sker löpande så ansök redan idag!
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Länk till Polismyndighetens hemsida: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
