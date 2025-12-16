Undersköterskor, vikariat, till Kirurgiavdelning kolorektal i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2025-12-16
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde kirurgi och gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus innefattar kirurgisk och gastroenterologisk verksamhet i Malmö och Lund samt kirurgisk verksamhet i Landskrona. Vi bedriver specialiserad och högspecialiserad vård.
Kirurgiavdelning kolorektal i Malmö är en elektiv avdelning som vårdar patienter som genomgår kirurgiska ingrepp i tarmen. Avdelningen har 20 vårdplatser och vi arbetar i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinsk sekreterare och rehabgruppen. Vi flyttar just nu in i nya lokaler på Nya sjukhusområdet i Malmö.
Vi strävar efter att arbeta evidensbaserat och med personcentrerad vård. Personalen arbetar aktivt i olika grupper med att utveckla och driva verksamheten framåt.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Är du en person som trivs med att ta ett stort ansvar? Då ska du söka dig till oss på Kirurgiavdelning kolorektal!
Som undersköterska hos oss arbetar du bland annat med preoperativa förberedelser samt postoperativ vård av patienter som genomgått kolorektalkirurgi. En viktig del av behandlingen består av stomiomvårdnad och stomiträning. Hos oss har patienterna avancerad smärtlindring efter operationen vilket innebär att vi måste ha kontroll över vitala parametrar såsom puls, blodtryck, saturation, temperatur och känselkontroll. Detta är viktiga arbetsuppgifter som vi vill att du har stort intresse för. ERACS standardvårdplan tillämpas för en säker och god vård av våra patienter.
Annonsen avser vikariat på ett år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet från kirurgisk verksamhet. Har du erfarenhet från slutenvård är detta meriterande.
Du är en person som delar med dig av din kunskap och visar ett stort engagemang för ditt arbete. Ditt arbete präglas av en hög ansvarskänsla samt av din flexibilitet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
