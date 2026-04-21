Undersköterskor, vårdplatskoordinatoruppdrag till Akutmottagning,Trelleborg
2026-04-21
Är du utbildad undersköterska och vill arbeta med oss som brinner för akutsjukvård? Söker du ett variationsrikt och fartfyllt arbete? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Lasarettet i Trelleborg är det lilla sjukhuset med det stora hjärtat. Verksamhetsområde (VO) akut och medicin har cirka 270 medarbetare som bedriver internmedicinsk verksamhet inom kardiologi, endokrinologi, lungmedicin, reumatologi, gastroenterologi och neurologi. I detta ingår en stor mottagningsverksamhet, tre slutenvårdsavdelningar och en dagsjukvårdsavdelning.
Hos oss på Akutmottagningen i Trelleborg, som är en del av förvaltning Nära vård och hälsa, bedrivs internmedicinsk akutsjukvård alla dagar i veckan mellan klockan 08.00 och 20.00. På vardagar mellan klockan 08.00 till 16.00 tar vi även emot patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska symtom. Årligen har vi cirka 13 000 besök och närmare 1000 larm.
Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Därtill arbetar vi nära anestesi och specialistkonsulter. Nästan alla patienter som vårdas inom internmedicin i Trelleborg passerar genom Akutmottagningen och det är där vi tillsammans gör skillnaden. Hos oss arbetar närmare 35 medarbetare, vilka några av är specialiserade inom akutsjukvård. Vi har en bred kompetensspridning från nyligen examinerade till många års erfarenhet.
Vi välkomnar nu två undersköterskor med vårdplatskoordinatoruppdrag till oss.
Arbetet på Akutmottagningen är varierande och består bland annat av triagering, övervakning och behandling av akut sjuka patienter så som exempelvis vid prio 1-larm.
I ditt uppdrag som undersköterska arbetar du främst med vårdplatskoordinering och är en viktig del i det dagliga arbetet med kontakter både inom den egna verksamheten och med andra sjukhus. Arbetsuppgifterna omfattar även omvårdnad, provtagning och omläggningar.
Tillsammans arbetar vi i en omväxlande och stimulerande miljö där det ställs höga krav på flexibilitet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga.
Hos oss erbjuds du en bred grund med ett individuellt anpassat introduktionsprogram, där progressionen sker genom successivt ökat ansvar. Vi har olika positioner såsom team, larm, ortopedi och inskrivning. Vi har lokala introduktionsutbildningar såsom S-HLR och återkommande övningsscenario.
Arbetstiden är blandad, vilket innebär att den är förlagd både till dag, kväll samt helg.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Därtill har du erfarenhet av slutenvårdsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet inom akutsjukvård.
Du som person är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och ser möjligheter i stället för hinder. Vidare har du ett stort engagemang och en positiv inställning,. Du drivs även av nya utmaningar och har ett öppet sinne för att lära dig nytt. Vi ser gärna också att du har god kommunikationsförmåga då vi arbetar i team. Vi är måna om att hitta rätt person och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Känner du igen dig i vår beskrivning? Kan du se dig själv som medarbetare i vårt team? Då hoppas vi få möjlighet att lära känna dig!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Den 1 juli 2023 blev titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Om du idag har en tillsvidareanställning som undersköterska och blir erbjuden en ny tjänst kan du behålla din titel undersköterska fram till 2033-06-30. Vid eventuell intervju/anställning behöver du kunna visa upp bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställde den 1 juli 2023. Om du idag inte har ett yrkesbevis från Socialstyrelsen eller omfattas av övergångsbestämmelserna innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent och inte undersköterska. Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och övergångsbestämmelserna här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Susanne Lundblad, Enhetschef 041055080
