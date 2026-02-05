Undersköterskor/vårdbiträden till Bankekind och Linghems hemtjänst
2026-02-05
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Är du en person som brinner för att göra skillnad? Bjuder du gärna på ett leende och ett skratt även på de mest utmanande dagarna? Då är det dig vi letar efter till hemtjänsten i Bankekind och Linghem!
Som medarbetare hos oss kommer du att vara en del av ett engagerat arbetslag som arbetar för att förbättra livskvaliteten för våra äldre i Bankekind och Linghem. Här lägger vi stor vikt vid individens behov och arbetar med metoder som IBIC (individens behov i centrum) och salutogent förhållningssätt.
I arbetsuppgifterna ingår att:
• Tillhandahålla personlig omvårdnad såsom personlig hygien, omvårdnad och medicinska insatser
• Ge stöd och praktisk hjälp i det dagliga livet
• Hjälpa våra äldre att känna sig trygga och må bra hemma
• Dokumentera omvårdnad och insatser i vårt journalsystem (Treserva)
• Vara en fast omsorgskontakt till en eller flera individer
• Delta i välkomstsamtal och upprätta individuella genomförandeplaner och uppföljningar
• Ha en nära kontakt med anhöriga och andra samverkansparter
Hos oss får du arbeta med att ge god service, skapa fina relationer och bidra till förhöjd livskvalitet för varje enskild person. Din dag kan även bestå av att följa med på vårdbesök, handla eller gå en promenad.
Tjänsterna avser 3 tillsvidareanställningar, samt 1 vikariat med slutdatum 270131. Sysselsättningsgraden för tjänsterna är mellan 80-100%. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och varannan helg.
Din arbetsplats
Vi är stolta över att erbjuda en trygg, professionell och individanpassad omsorg för våra äldre invånare i kommunal regi. Med cirka 1200 engagerade medarbetare och ett stort nätverk av vikarier arbetar vi varje dag mot samma mål: att skapa en vardag fylld av trygghet, kvalitet och glädje för våra äldre. Med vår långa och gedigna erfarenhet inom äldreomsorg är vi experter på att möta varje persons unika behov och önskemål. Vår ambition är att ge våra kunder möjligheten att leva ett självständigt och meningsfullt liv hemma, så länge de önskar. Genom vårt individfokus och engagemang säkerställer vi välmående och livskvalitet i alla insatser vi gör.
Linghems trygghetsboende, med tillhörande hemtjänst, ligger bara en kort 10-minuters promenad från Linghems station. Området kombinerar närhet till bekvämligheter med vackra omgivningar, mitt emellan Linköping och Norrköping, och är enkelt att nå med pendeln. Här erbjuder vi 20 lägenheter samt stöd till kunder i Linghem med omnejd.
I Bankekinds hemtjänst arbetar vi i Bankekind, Askeby och Gistad med omnejd och utgår från vårt kontor på Linvägen i Bankekind. I arbetslaget finns 18 medarbetare samt samordnare och chef. Hos oss får du arbeta med att tillgodose kundernas individuella behov. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull vardag för våra kunder.
Våra verksamheter samarbetar tätt, vilket ger dig möjlighet att jobba i både Linghem och Bankekind. Oavsett var du arbetar får du uppleva den fantastiska östgötska naturen som en del av din arbetsdag. Med både cykel och bil tar du dig smidigt till våra kunder för planerade insatser och larm.
Hos oss hittar du inte bara en arbetsplats, utan också en gemenskap där vi stöttar varandra och delar glädjen i att göra skillnad. Vi söker dig som vill vara med och skapa trygghet, värme och livskvalitet för våra äldre invånare.
Du som söker
Har du en godkänd gymnasieutbildning, meriterande om du har läst vård- och omsorgsprogrammet, och dessutom har erfarenhet inom vård, stöd och omsorg? Då är du den vi letar efter! Erfarenhet av arbete inom hemtjänsten är också meriterande. Vi ser det också som positivt om du har tidigare erfarenhet av salutogent förhållningssätt, lågaffektivt bemötande samt IBIC.
I äldreomsorgen står våra kunder i centrum. Arbetsuppgifterna innehåller mycket kundkontakter och dokumentation, vilket gör att det är viktigt att du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska. Du behöver även vara trygg i att använda digitala verktyg och har du erfarenhet av att dokumentera i journalsystem ser vi det som ett plus. För att kunna förflytta dig mellan olika kunder är det ett krav att du kan cykla, och har du B-körkort är det meriterande.
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och har en förmåga att driva ditt arbete framåt. Samtidigt trivs du med att samarbeta och har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer. Empati är en av dina starkaste egenskaper - du kan sätta dig in i andras perspektiv och agera med förståelse för deras situation.
Vi erbjuder en meningsfull roll där du får chansen att göra skillnad för andra varje dag. För att säkerställa hög kvalitet i vår verksamhet ingår ett språktest i rekryteringsprocessen. Vid anställning behöver du också uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret från Polisen.
Vill du bli en del av vårt team?
Tveka inte att söka redan idag och ta steget mot en givande och betydelsefull karriär inom äldreomsorgen!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: 3 Tillsvidareanställningar, 1 vikariat till 270131
Sysselsättningsgrad: 80-100%
Antal lediga befattningar: 4
Ref. nr: 16655
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
