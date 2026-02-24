Undersköterskor/Vårdbiträden sökes till varannan helg och kväll på schema
2026-02-24
Söker du en fasttjänst där du får jobba kvällar och varannan helg på schema, då har du hittat rätt!
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med fantastiska kollegor och kunder, ingen dag är den andra lik och det är just därför det är så roligt att jobba hos oss!
Vi efterfrågar dig som vill jobba kvällar och varannan helg på schema. Vi ser gärna att du kan stanna och jobba hos oss en längre period då vi försöker erbjuda våra kunder så hög kontinuitet som möjligt.
Att jobba inom vården är fantastiskt givande och en erfarenhet för livet. Vi utgår från våra otroligt mysiga lokaler på regementsområdet. Arbetsuppgifterna är mycket varierande allt från att hjälpa till med personlig omvårdnad, beredning av måltider, förflyttningar och läkemedelshantering. Personerna vi åker hem till har någon from av kognitiv svårighet.
Du behöver vara självgående, driven, ansvarstagande och ha hjärtat på rätt ställe.
Ta chansen! Du behövs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: info@faludemensomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - FDO". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falu Demens Omsorg AB
(org.nr 559153-3624)
Kompanivägen 17 (visa karta
)
791 40 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9761025