Undersköterskor/vårdbiträden sökes till Mogårdens demensboende
Piteå Kommun / Undersköterskejobb / Piteå Visa alla undersköterskejobb i Piteå
2026-07-16
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Söker du ett arbete som berör, i en miljö som ger energi?
På Mogårdens demensboende på Furunäset arbetar du tillsammans med kollegor i en vacker miljö med professionellt vårdarbete. Att jobba med äldre inom demensvården är ett givande uppdrag – Det är relationsbyggande, utvecklande och fyllt av varma, mänskliga möten. Vi söker dig som vill växa i din yrkesroll som undersköterska/vårdbiträde och vara en trygg famn i våra boendes vardag.
Vi ser framemot din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Du arbetar i team där den äldre är i fokus och där ni tillsammans bidrar till att ge en god livskvalité samt stärka den äldres förmågor.
Arbetet utgår från den enskildes behov/ genomförande planer, och från verksamhetens riktlinjer och mål. Vi arbetar med en gemensam värdegrund och ökad delaktighet och samverkan som utgångspunkt.
Som kontaktperson ansvarar du över att upprätta och arbeta efter de boendes genomförandeplaner.
Dina arbetsuppgifter består i att hjälpa de boende med det de inte klarar själva till exempel hygien, medicin, på/avklädning och social gemenskap och måltider.
I en undersköterskas arbetsuppgifter ingår även att ge läkemedel på delegation av sjuksköterska. Det dagliga arbetet planeras i Senovic och dokumentationen görs i verksamhetssystemet Combine.
Du deltar vid arbetsplatsträffar samt ombudsträffar. I arbetet ingå även kontakt med anhöriga, enhetschefer, sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal.
Du bidrar med en trivsam arbetsmiljöKvalifikationer
Kompetenser som vi värdesätter på Mogården är samarbetsförmåga, empatisk förmåga, flexibel och tydlig.
Vi söker utbildade undersköterskor och vårdbiträden
Vi söker dig som har erfarenhet inom vård och omsorg
Du ska ha goda kunskaper i att kommunicera samt skriva och läsa det svenska språket.
Du ska ta ansvar, vara initiativtagande samt vara serviceriktad och ha god samarbetsförmåga.
Du ska ge ett gott bemötande, vara empatisk och kunna ge en god omvårdnad där brukaren står i centrum.
Meriterande är tidigare arbetslivsfarenhet inom demensvård samt att arbeta med lågaffektivt bemötande.
Viss datavana är av vikt då vi arbetar med bland annat journalföring i datasystem
Mer om tjänsten
Tillsvidare, heltid möjlighet till deltid.
Schemalagd arbetstid dag-kväll och helg. Vi arbetar med samplanering på samtliga avdelningar
Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16
För arbete med äldre eller vuxna personer med funktionsnedsättning krävs, innan anställning kan påbörjas, att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret samt misstankeregistret. Blanketten: arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning- https://www.polisen.se
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Mogården är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom med totalt 60 platser i lägenheter som är 32-40 m2 stora. Boendet ligger i området Furunäset Munksund, ca 4 km söder om centrala Piteå. På Mogårdens demensboende arbetar du i en vacker miljö med professionellt vårdarbete. Här finns närhet till både gym, motionsspår och Piteå centrum.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för piteborna https://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
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- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Kommunal
Anna Lindgren pitea.norrbotten@kommunal.se +46104429904 Jobbnummer
10003976